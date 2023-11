Alles in «Squid Game: The Challenge» sieht aus wie in der Serie von 2021 – aber es geht nicht um Leben und Tod. Für Spektakel ist trotzdem gesorgt.

Der bunkerähnliche Schlafsaal mit Hochbetten, Menschen in grünen Trainingsanzügen, Wächter in pinken Overalls und schwarzen Masken mit weissem Dreieck.

Alles in «Squid Game: The Challenge» sieht aus wie in der Serie, und wie dort gibt es 456 Teilnehmende.

Stopp, oder du bist raus

Das erste Spiel der Realityshow kennt der Serie-Fan: «Rotes Licht, grünes Licht». Solange die Roboter-Puppe von den Teilnehmenden abgewandt singt, gilt es eine Halle zu überqueren. Stoppt der Gesang und dreht sich der Kopf, dürfen sie sich nicht mehr bewegen. Wer es tut, wird eliminiert. In der Serie bedeutet das, dass sie erschossen werden.

Legende: Wer erwischt wird, fliegt – bleibt aber trotzdem am Leben. Anders geht es in der Vorlage zur Reality-Show «Squid Game» zu. Netflix

In der Realityshow stirbt natürlich niemand. Aber es gibt ein Schussgeräusch, und der Farbbeutel mit schwarzer Flüssigkeit, den alle Teilnehmenden tragen, explodiert. Die Betroffenen lassen sich zu Boden fallen und sind ausgeschieden.

Gewinnspiel ohne Gesellschaftskritik

In der Serie nahmen verarmte und verzweifelte Menschen aller Altersklassen an einer Show auf Leben und Tod teil, die von Superreichen geschaut wurde. Dem letzten Überlebenden winkten umgerechnet 3 Millionen Franken.

Die Mischung aus Brutalität und Kapitalismuskritik machte die Serie zum Hit. Bei der Realityshow fällt beides weg. Es geht, wie immer bei diesem Genre, um die Teilnehmenden, die Ausscheidungsspiele und den Gewinn.

Die Summe, die erspielt werden kann, ist beachtlich: 4,56 Millionen US-Dollar. Für jeden Ausgeschiedenen gibt es 10'000 in den Jackpot. Wegen des Geldes sind die Teilnehmenden extrem engagiert.

Legende: 456 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in der «Squid Game»-Spieleshow um eine ordentliche Stange Geld. Netflix

Seit «Big Brother» vor 23 Jahren auf Sendung ging, weiss man: Realityshows leben davon, dass gegensätzlich gecastete Teilnehmende aufeinandertreffen, die die Zuschauer entweder lieben oder hassen. Das erreicht «Squid Game: The Challenge» gekonnt.

02:34 Video Aus dem Archiv: Hype um Netflix-Serie «Squid Game» Aus Gesichter & Geschichten vom 06.10.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Einzelne Personen werden dem Zuschauer durch Interviewausschnitte näher gebracht, damit er mitfiebert: Der Mittzwanziger, der gemeinsam mit seiner Mutter antritt, die 23-Jährige, die nie einen Freund hatte, der ehemalige Christ, der sich bei Aufregung übergibt, die Lehrerin, die auf ihren Intellekt und ihr Aussehen vertraut, der 69-Jährige, der es noch mal wissen will.

Eine Frage des Charakters

Realityshows sind spannend, wenn die Teilnehmenden die Kameras vergessen und ihr wahres Gesicht zeigen. Das forciert «Squid Game: The Challenge», indem die Menschen vor moralische Dilemmata gestellt werden.

Legende: Auch die Wächter in den pinken Overalls aus der Serie tauchen in der Realityshow auf. Netflix

So wird ein Telefon im Schlafsaal aufgestellt. Jeder kann abnehmen. Wer es wagt, muss den Anweisungen folgen. In einem Fall wird dem Teilnehmenden zwei Minuten Zeit gegeben, jemanden zu überzeugen, den Hörer in die Hand zu nehmen – im Wissen, dass diese Person eliminiert wird. Schafft es der Teilnehmende nicht, ist er selbst draussen.

Ziel der Show ist es natürlich, mit dem Namen der Serie Geld zu machen. Abgesehen davon ist es eines der besten Realityformate seit langem. Aufwendig produziert, spannend, ein Spektakel mit englischsprechenden Teilnehmenden.

Audio Netflix-Welterfolg «Squid Game» – was macht die Faszination aus? 22:24 min, aus Kultur kompakt vom 13.10.2021. Bild: Netflix abspielen. Laufzeit 22 Minuten 24 Sekunden.

Für Fans der Vorlage gibt es ein Wiedersehen mit den legendären Kinderspielen wie Dalgona, dem Herausbrechen einer vorgestanzten Form aus einem Keks.

In der Serie waren die harmlosen Spiele packend, weil es um Leben und Tod ging. In der Realityshow, weil es darum geht, wie Menschen sich verhalten: ehrlich oder hinterlistig, solidarisch oder egoistisch.

Im Stream bei Netflix.