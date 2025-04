Game-Verfilmungen hatten lange einen schlechten Ruf. Dann kam vor zwei Jahren die Serie «The Last of Us» und wurde ein riesiger Erfolg. Jetzt kommt die lang erwartete zweite Staffel.

«The Last of Us 2»: Die Rückkehr der Pilz-Zombies

Fans erinnern sich, worum es in «The Last of Us» ging: Um Pilze. Keine Champignons, keine Morcheln oder Fliegenpilze, sondern ganz fiese Cordyceps, also Schlauchpilze, die Menschen in Pilz-Zombies verwandeln.

Die Überlebenden wohnen in den Ruinen einstiger Städte und kämpfen mit Armut und Angst.

Legende: Bei «The Last of Us» dreht sich alles um Ellie. Gespielt wird sie von der 21-jährigen Bella Ramsey, die durch die Serie «Game of Thrones» bekannt wurde. HBO

Nur das beinharte Mädchen Ellie (Bella Ramsey) ist immun gegen den Pilzbefall. Widerwillig bringt sie der alternde Überlebende Joel (Pedro Pascal) in ein weit entferntes Spital, weil es heisst, dort könne mithilfe von Ellie ein Impfstoff entwickelt werden.

Als sie ankommen, stellt sich heraus, dass die dazu nötige Operation Ellie töten würde. Joel bringt die Chirurgin und ihrer Männer um. Das Mädchen ist ihm wichtiger als die Menschheit. Er hatte zu Beginn der Pilz-Zombieplage seine Tochter verloren.

Legende: Joel sieht sich als eine Art Stiefvater von Ellie. HBO

Die 2. Staffel beginnt fünf Jahre später. Ellie ist mittlerweile eine rebellische Jugendliche mit Tattoo, die Gitarre spielt und in einer befestigten Kleinstadt lebt.

Wann immer sich die Chance bietet, sucht sie mit ihrer Freundin Dina das Abenteuer. Angst kennen sie nicht. Zum Leidwesen von Joel, der wie ein Vater über Ellie wacht.

Nicht nur Pilz-Zombies sind gefährlich

Was Joel nicht weiss: Eine Soldatin namens Abby (Kaitlyn Dever) ist auf der Suche nach ihm, um ihn umzubringen. Und die Pilz-Zombies sind gefährlicher geworden. Sie scheinen auf einmal so etwas wie Intelligenz zu besitzen.

Legende: Dina (Isabela Merced) und Ellie (Bella Ramsey) sind beste Freundinnen. Isabela Merced kennt man aus der Serie «100 Things to Do Before High School» und dem Film «Alien: Romulus». HBO

«The Last of Us» steht beispielhaft dafür, dass Game-Verfilmung mittlerweile sehenswert und erfolgreich sein können.

Game-Verfilmungen sind im Trend

Im Kino räumt gerade «A Minecraft Movie» ab, der bis jetzt 550 Millionen US-Dollar eingespielt hat, also mehr als das Dreifache seines Budget von 150 Millionen.

Der kurzweilige Familienfilm mit den Hollywood-Stars Jack Black und Jason Momoa legte den besten Start aller Zeiten für eine Videospielverfilmung hin. In den ersten drei Tagen nahm «A Minecraft Movie» sogar mehr als «The Super Mario Bros. Movie» ein, der 2023 über eine Milliarde US-Dollar einspielte.

Legende: Fiese Piglins aus «A Mincraft Movie». Der Film basiert auf dem Spiel Minecraft, Das ist mit mit über 300 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Es hat rund 170 Millionen Spieler. Warner Bros.

Nach «The Last of Us» war im Serienbereich «Fallout» sehr erfolgreich. Ebenfalls eine Game-Verfilmung, die in einer apokalyptisch-dystopischen Zukunft spielt und kommendes Jahr in die zweite Runde geht.

Spielerfahrung braucht es für all die Verfilmungen nicht. Das gilt auch für «The Last of Us». Allerdings ist es mehr als hilfreich, die erste Staffel gesehen zu haben, um die Beziehung zwischen Ellie und Joel zu verstehen.

Was anders ist in der 2. Staffel

Während die erste Staffel pro Folge eine Geschichte erzählte, locker verbunden durch eine übergreifende Handlung, verzichtet Staffel 2 auf diese Episodenhaftigkeit.

Ellie zieht mit ihrer Freundin Dina auf einen Rachefeldzug, der sie ins postapokalyptische Seattle führt. An dieser Stelle mehr zu erzählen, wäre ein riesengrosser Spoiler.

Legende: Pedro Pascal spielt Joel. Man kennt ihn unter anderem aus den Serien «Game of Thrones» und «Mandolorian», HBO

Hatten in der ersten Staffel noch Arthouse-Grössen wie Jasmila Žbanić («Quo Vadis, Aida?») oder Ali Abbasi («Holy Spider») bei einigen Folgen Regie geführt, sind es nun allesamt Serienprofis, die nicht nur Erfahrung mit «The Last of Us» haben, sondern auch bei «Daredevil», «Lost», «Game of Thrones» und anderen Hits dabei waren. Das macht die zweite Staffel von «The Last of Us» zu einem routinierten Vergnügen, konventioneller, mit mehr Action, aber nach wie vor sehenswert.

«The Last of Us» läuft auf Sky