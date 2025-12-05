Die Serie mit den beiden K-Pop-Stars Jimin und Jungkook zeigt die Schweiz von ihrer schönsten Seite und dürfte ein millionengrosses Fanpublikum erreichen. Schweiz Tourismus freuts, wer an ausführlichen Reisedokumentationen interessiert ist, wird sich langweilen.

Spektakuläre Bilder aus der Bündner und Walliser Berglandschaft, kleine malerische Dörfer und ein Caumasee, der sich im schönsten Türkisblau zeigt: Das sind die Bilder, welche in den ersten zwei Episoden von «Are you sure?!» von Disney+ in die Welt gesendet werden.

Die Serie ist in erster Linie für die A.R.M.Y. (Adorable Representative M.C. for Youth) gemacht, also für die BTS-Fangemeinschaft. Schätzungen zufolge beläuft sie sich weltweit auf über 90 Millionen Mitglieder.

Serie für die BTS-Fans

Im Zentrum der Serie steht die Freundschaft der BTS-Mitglieder Jimin und Jungkook. Die beiden werden ausgiebig beim Aufstehen, Kochen, Nonsense-Geplänkel, Streiche spielen, Packen und Autofahren gefilmt. Die A.R.M.Y dürfte gebannt an ihren Lippen hängen – doch wer an Reisedokumentationen mit vertieften Einordnungen interessiert ist, wird sich langweilen.

Dass für die zweite Staffel die Wahl auf die Schweiz gefallen sei, habe mit der langjährigen Schweizer Präsenz im koreanischen Markt zu tun, erklärt Liên Burkard von Schweiz Tourismus. Und sie betont: «Es wurden keine Gagen bezahlt.»

«Stunning – insane – like a fairytale»

Schweiz Tourismus unterstütze die Produktionsfirma bei der Reiseorganisation. «Alle beteiligten Destinationen haben sich über die Chance gefreut», sagt Burkard. Verständlich. Denn zum einen lenkt die Serie weltweit den Blick einer jungen Zielgruppe auf das Ferienland Schweiz. Zum anderen wird dieses ausnehmend positiv dargestellt – als atemberaubendes Wundermärchenland.

Vom Flughafen Zürich geht im Juni 2025 die Reise von Jimin und Jungkook per Mietauto nach Flims Laax. «It's stunning. Like walking into a fairytale» halten sie fest, als sie den Caumasee betrachten. Dazu steht im Bild geschrieben: «A calming place, where even time seems to slow down.» («Ein beruhigender Ort, wo sogar die Zeit runterzufahren scheint.»)

Legende: «Are you sure?!»: Jimin und Jungkook bestaunen die Aussicht auf dem Furkapass. Was zur Sicherheit auch noch schriftlich erklärt wird. Filmstill Disney+

An nächsten Tag kurven die beiden mit Auto und Motorrad über den Furkapass, um dann in Brig die Matterhorn Gotthard Bahn nach Zermatt zu besteigen. Die majestätische Berglandschaft erlaube «zero boredom» («Null Langeweile») an jeder Ecke sei es einfach nur «wow».

Folgt bald das nächste Drehkreuz?

In der Vergangenheit haben Auftritte der Schweiz in Filmen oder Serien auch schon zu Problemen geführt. Eine kurze Szene in der südkoreanischen Serie «Crash Landing on You» machte den Holzsteg in Iseltwald am Brienzersee bekannt. Die 400-Seelen-Gemeinde wurde plötzlich von zehntausenden Touristen überrannt.

Der Ansturm führte dazu, dass Iseltwald 2023 ein Drehkreuz und Eintrittsgebühr von fünf Franken einführte. Folgt aufgrund von «Are you sure?!» nun bald das nächste Drehkreuz?

Liên Burkard von Schweiz Tourismus geht nicht davon aus. «Alle Destinationen, welche in der aktuellen Serie vorkommen, wurden bei der Planung involviert und können auch damit umgehen, falls es vereinzelt zu einem touristischen Andrang kommen sollte», sagt sie. Ob und wie stark ein allfälliger Ansturm der A.R.M.Y. ausfallen wird, dürfte sich wohl frühstens nächsten Sommer zeigen.