Wie jedes Jahr gab die Schweizer Filmakademie an den Solothurner Filmtagen die Nominationen für den Schweizer Filmpreis bekannt. Ein Blick auf die Liste der Nominationen zeigt: Bei den Fiktionen hat die Westschweiz das Sagen.

Alle Nominationen im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Bester Spielfilm «Bisons» von Pierre Monnard

«Blackbird Blackbord Blackberry» von Elene Naveriani

L’Amour du Monde von Jenna Hasse

«La voie royale» von Frédéric Mermoud

«Laissez-moi» von Maxime Rappaz Bester Dokumentarfilm «Die Anhörung» von Lisa Gerig

«Las Toreras» von Jackie Brutsche

«Prisoners of Fate» von Mehdi Sahebi

«The Driven Ones» von Piet Baumgartner

«While the Green Grass Grows» von Peter Mettler Bester Kurzfilm «La Gravidité» von Jela Hasler

«Le Fils du chasseur» von Juliette Riccaboni

«Night Shift» von Kayije Kagame, Hugo Radi

«Terra Mater – Mother Land» von Kantarama Gahigiri

«The Fuse» von Kevin Haefelin Bester Animationsfilm «Armat» von Élodie Dermange

«Canard» von Elie Chapuis

«The Car That Came Back From the Sea» von Jadwiga Kowalska Bestes Drehbuch «Blackbird Blackbord Blackberry» von Elene Naveriani

«Bon Schuur Ticino» – Peter Luisi, Beat Schlatter

«La voie royale» – Frédéric Mermoud Beste Darstellerin Julia Jentsch (Helena) in »8 Tage im August»

Ursina Lardi (Anna) in «Die Nachbarn von oben»

Ella Rumpf (Marguerite) in «Le Théorème de Marguerite» Bester Darsteller Karim Barras (Joël) in «Bisons»

Antonio Buíl (Juan Ali) in «Vous n'êtes pas Ivan Gallatin»

Maxime Valvini (Steve) in «Bisons» Beste Nebendarstellerin / Bester Nebendarsteller Sarah Spale (Lisa) in «Die Nachbarn von oben»

Roland Vouilloz (JD) in «Vous n'êtes pas Ivan Gallatin»

Maud Wyler (Claire Fresnel) in «La voie royale» Beste Filmmusik «Bisons» – Nicolas Rabaeus

«Rivière» – Nicolas Rabaeus

«The Land Within» – Nicolas Rabaeus Beste Kamera «2G» – Patrick Tresch

«Bisons» – Joseph Areddy

«Rivière» – Joseph Areddy Beste Montage «Bisons» – Nicolas Hislaire

«Blackbird Blackbord Blackberry» – Aurora Franco Vögeli

«La voie royale» – Sarah Anderson Bester Abschlussfilm «Chagrin Valley» von Nathalie Berger

(Zürcher Hochschule der Künste ZHdK)

(Zürcher Hochschule der Künste ZHdK) «Crevette» von Noémi Knobil, Elina Huber, Sven Bachmann, Jill Vágner

(HSLU Studienbereich BA Animation)

(HSLU Studienbereich BA Animation) «Electric Fields» von Lisa Gertsch

(Zürcher Hochschule der Künste ZHdK) Bester Ton «Bergfahrt»– Jacques Kieffer, Gina Keller

«Blackbird Blackbord Blackberry» – Philippe Ciompi, Marc von Stürler

«La Chimera» – Xavier Lavorel

Von den fünf Werken, die als bester Spielfilm in Frage kommen, stammen alle aus der Romandie. «L’amour du monde» von Jenna Hasse wurde zwar von einer Deutschschweizer Firma produziert, spielt aber unter einheimischen Jugendlichen am Genfersee.

Einzige Chance für «Bon Schuur Ticino»

Die Deutschschweiz hatte als Spielfilme zwei Kinoschwänke beigesteuert, die nun in anderen Kategorien auftauchen: Für «Die Nachbarn von oben» sind Sarah Spale und Ursina Lardi als beste Darstellerinnen nominiert; für den Kassenschlager «Bon Schuur Ticino» könnten Beat Schlatter und Peter Luisi den Preis für das beste Drehbuch gewinnen.

2023 waren zwei international beachtete Arthouse-Produktionen aus der Deutschschweiz ganz vorne beim Schweizer Filmpreis dabei, «Drii Winter» von Michael Koch und «Unrueh» von Cyril Schäublin. Aber das waren auch keine populären Komödien wie dieses Mal – ein Genre, mit dem die Akademie nicht warm wird.

«Bisons» könnte abräumen

Von den Westschweizer Spielfilmen bringt es «Bisons» von Pierre Monnard auf die meisten Nominierungen: Bester Spielfilm, zweimal bester Darsteller (Karim Barras und Maxime Valvini), beste Filmmusik, beste Kamera, bester Schnitt.

Legende: Gute Aussichten: Pierre Monnards Film «Bisons» ist gleich mehrfach nominiert. Keystone/Ennio Leanza

Das Drama um einen Bauern und Schwinger, der aus Geldsorgen mit seinem Bruder an illegalen Faustkämpfen in Frankreich teilnimmt, wird vom Filmverleih vollmundig als «FIGHT CLUB meets HELL OR HIGH WATER» beworben und kommt Mitte Februar in die Kinos.

Grosse Hoffnungen

Der Regisseur von «Bisons» ist kein Unbekannter: Pierre Monnard arbeitet seit Jahren auf beiden Seiten des Röstigrabens (Serien wie «Hors Saison», «Neumatt» und «Wilder») und führte auch beim Spielfilmerfolg «Platzspitzbaby» (2020) Regie.

Zurzeit betreut er ein teures Prestige-Projekt, auf dem grosse Hoffnungen ruhen: Die erste Schweizer Netflix-Serie «Winter Palace».

Buntgewürfeltes Dok-Filmschaffen

In der Kategorie «Bester Dokumentarfilm» finden sich fünf Werke wieder, die derart verschieden voneinander sind, dass sie eigentlich kaum in die selbe Kategorie passen.

«Die Anhörung» von Lisa Gerig und «Prisoners of Fate» von Mehdi Sahebi stellen Asylsuchende ins Zentrum, während sich Peter Mettler in «While the Green Grass Grows» und Jackie Brutsche in «Las Toreras» mit ihren Eltern und mit dem Tod befassen – auf völlig unterschiedliche Weise.

02:58 Video «Prisoners of Fate»: Der Dokumentarfilm begleitet afghanische und iranische Flüchtlinge Aus Tagesschau vom 09.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Mit Brutsche würde eine starke Persönlichkeit gewinnen. Mettler hingegen ist ein Doyen des CH-Dokumentarfilms, der zwar schon viele Preise gewann, aber noch nie mit einem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet wurde. Schwer zu sagen, wer zum Zug kommt.

Eine Prognose zum Schluss

Gute Chancen auf einen Schweizer Filmpreis hat hingegen die in Zürich aufgewachsene Schauspielerin Ella Rumpf. Sie war bereits zweimal nominiert (2015 für «Chrieg» und 2022 für «Soul of a Beast»), ging aber beide Male leer aus.

Rumpf, Jahrgang 1995, blickt bereits auf eine lange internationale Karriere zurück – nicht zuletzt auch in Frankreich, da sie akzentfrei französisch spricht. Dieses Jahr ist sie nominiert für ihre Rolle in «Le théorème de Marguerite»: Es wäre ein Punkt für beide Sprachregionen.



Die Preisverleihung zum Schweizer Filmpreise 2024 findet am 22. März in Zürich statt.