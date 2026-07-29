Vier weitere Frauen geben an, als jüngere Personen ungewöhnliche, oft sexuell gefärbte Anrufe von Leto erhalten zu haben. Eine weitere Frau berichtet, dass Leto, als sie 14 Jahre alt war, einen Sicherheitsmitarbeiter angewiesen habe, sie hinter die Bühne eines Musikfestivals zu bringen, nachdem er während einer Autogrammstunde eine obszöne Bemerkung über ihre Brüste gemacht habe. Insgesamt haben zehn Frauen Aussagen für die BBC-Dokumentation «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» gemacht; neun von ihnen haben ihre Geschichten dabei erstmals öffentlich erzählt. Alle Frauen erklären, Leto zwischen 2002 und 2016 kennengelernt zu haben, als er zwischen 30 und 40 Jahre alt war. Heute ist er 54 Jahre alt.

«Das ist vor 25 Jahren passiert ... und er ist damit davongekommen», sagt eine der mutmasslichen Betroffenen. Zwei Männer, die viele Jahre mit Letos Band zusammengearbeitet haben, berichteten in der Dokumentation ebenfalls, dass sich Mitarbeitende häufig unwohl gefühlt hätten wegen der Art und Weise, wie Leto mit Mädchen umging. Diese habe er gelegentlich hinter die Bühne, in seine Garderobe oder in sein Haus eingeladen, wo er Aufnahmen machte.

Trotz wiederholter Kontaktversuche mit Jared Leto habe dieser auf die von der BBC erhobenen Vorwürfe nicht reagiert.