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Tour von Star DJ gestrichen Nach Vorwürfen sexueller Gewalt verschwindet Avaion von der Bühne

27.04.2026, 16:38

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  • Eine Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen den erfolgreichen deutschen DJ Avaion.
  • Er habe sie vergewaltigt, misshandelt und manipuliert.
  • Europaweit werden Auftritte von DJ Avaion gestrichen.
  • Auch das Openair Gampel nimmt ihn aus dem Programm.

In einem mehr als einstündigen Youtube-Video beschreibt eine ehemalige Partnerin des erfolgreichen deutschen Musikers DJ Avaion eine fünfjährige Leidensgeschichte. Sie spricht von Vergewaltigung, Tätlichkeiten und einer totalen Kontrolle, die der DJ über ihr Leben ausgeübt haben soll. Sie untermauert die Vorwürfe mit einer eidesstattlichen Erklärung und zahlreichen Chats und Aufnahmen.

Eine Frau sitzt auf einem Sofa und spricht in die Kamera, daneben sind Auszüge von Chats abgebildet
Legende: Die ehemalige Partnerin von DJ Avaion erhebt in einem Video schwere Vorwürfe Youtube / x.posemall

Als Reaktion auf die Anschuldigungen ist DJ Avaions laufende Europatournee mit dem Titel «To Make People Happy» abgesagt worden, darunter auch ein Auftritt in Zürich am 24. April.

Ein Tourplakat von DJ Avaion zeigt den DJ auf einer Bühne inmitten einer Menschenmenge.
Legende: Die «To Make People Happy» Tour von DJ Avaion ist ab dem 23. April vollständig abgesagt worden. Instagram / avaion

Das Openair Gampel hat den geplanten Auftritt von DJ Avaion im August 2026 ebenfalls aus dem Programm genommen.

Ein Instagram Post des Openair Gampel kündigt die Absage des Auftritts von DJ Avaion an.
Legende: Instagram / openairgampel

Das Management von DJ Avaion hat ein öffentliches Statement angekündigt. Dieses ist bislang ausgeblieben.

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