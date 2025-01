Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweiz kann 2025 gleich zweimal auf einen Oscar hoffen.

«Emilia Pérez», das Netflix-Narco-Musical über Transgender-Identität, erhält 13 Oscar-Nominierungen – darunter als bester Film und für die beste Hauptdarstellerin.

«Der Brutalist» und «Wicked» wurden jeweils 10 Mal nominiert.

Der Basler Regisseur Tim Fehlbaum und sein Drama «September 5» und Schweiz-Österreicher Edward Berger mit «Conclave» haben gute Chancen auf eine Auszeichnung. «Conclave» wurde gleich achtmal nominiert, so auch in der Königsdisziplin «Bester Film». Tim Fehlbaum wurde in der Kategorie «Bestes Drehbuch» nominiert.

Die wichtigsten Nominierungen im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Bester Film: Anora The Brutalist A Complete Unknown Conclave Dune: Part Two Emilia Pérez I’m Still Here Nickel Boys The Substance Wicked Beste Regie: Jacques Audiard: (Emilia Pérez) Sean Baker: (Anora) Brady Corbet: (The Brutalist) James Mangold: (A Complete Unknown) Coralie Fargeat: (The Substance) Beste Hauptdarstellerin: Demi Moore (The Substance) Cynthia Erivo (Wicked) Mikey Madison (Anora) Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) Fernanda Torres (I’m Still Here). Bester Hauptdarsteller: Adrien Brody (The Brutalist) Timothée Chalamet (A Complete Unknown) Colman Domingo (Sing Sing) Ralph Fiennes (Conclave) Sebastian Stan (The Apprentice) Beste Nebendarstellerin: Monica Barbaro (A Complete Unknown) Felicity Jones (The Brutalist) Ariana Grande (Wicked) Isabella Rossellini (Conclave) Zoe Saldaña (Emilia Pérez) Bester Nebendarsteller: Yura Borisov (Anora) Kieran Culkin (A Real Pain) Edward Norton (A Complete Unknown) Guy Pearce (The Brutalist) Jeremy Strong (The Apprentice) Bestes Drehbuch Anora: Sean Baker The Brutalist: Brady Corbet, Mona Fastvold A Real Pain: Jesse Eisenberg The Substance: Coralie Fargeat September 5: Tim Fehlbaum, Moritz Binder

Die Oscar-Nominierungen hätten ursprünglich bereits am 17. Januar verkündet werden sollen, mussten aber aufgrund der schlimmen Brände in Los Angeles zweimal verschoben werden. Zwischenzeitlich wurde sogar spekuliert, ob die Verleihung selbst abgesagt werden müsste.

Jimmy Kimmel wird als Oscar-Host abgelöst

Durch den Oscar-Abend wird in diesem Jahr Conan O'Brien führen, der vor allem durch sein Late-Night-Format «Late Night with Conan O'Brien» bekannt wurde. Der Comedian darf zum ersten Mal die Oscars moderieren und löst Jimmy Kimmel ab, der zuletzt viermal in Folge als Moderator fungierte.

Die 97. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 2. März 2025, im Dolby Theatre in Los Angeles statt – bzw. in der Nacht auf Montag nach mitteleuropäischer Zeit.