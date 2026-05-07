Die Dreharbeiten der Serie «The Death of Sherlock Holmes» sind angelaufen.

Die Hauptrollen spielen der Brite Rafe Spall und die Schweizerin Deleila Piasko.

Die Koproduktion mit Beteiligung von SRF wird im Wallis, im Südtirol und in Bayern gedreht.

Rafe Spall dürfte vielen etwa aus «The Big Short» und «Jurassic World: Fallen Kingdom» bekannt sein. Deleila Piasko, die unter anderem in der Netflix-Produktion «Transatlantic» mitspielte, zählt zu den prägnanten Schweizer Schauspieltalenten ihrer Generation.

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Berner Musiker Edb in seiner ersten Filmrolle

Zum Ensemble zählen zudem Dominic Geissbühler (bekannt als Berner Mundart‑Musiker Edb, SRF‑3-Best-Talent 2025), Rick Okon, Marie Leuenberger, Mike Müller («Der Bestatter»), Marcus Signer («Maloney»), Susanne Kunz sowie Dimitri Stapfer. Für Dominic Geissbühler ist es die erste Filmrolle.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Rafe Spall und Deleila Piasko vor Bergkulisse: Die Serie «The Death of Sherlock Holmes» hat einen starken Schweiz-Bezug – und wird unter anderem im Wallis gedreht. Bildquelle: Silver Reel / Fabienne Berchtold. 1 / 4 Legende: Rafe Spall und Deleila Piasko vor Bergkulisse: Die Serie «The Death of Sherlock Holmes» hat einen starken Schweiz-Bezug – und wird unter anderem im Wallis gedreht. Silver Reel / Fabienne Berchtold

Bild 2 von 4. Rafe Spall war bereits unter anderem in «Der Giftanschlag von Salisbury» zu sehen – einem BBC-Vierteiler über den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten und seine Tochter. Bildquelle: SRF/Dancing Ledge Productions. 2 / 4 Legende: Rafe Spall war bereits unter anderem in «Der Giftanschlag von Salisbury» zu sehen – einem BBC-Vierteiler über den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten und seine Tochter. SRF/Dancing Ledge Productions

Bild 3 von 4. Deleila Piasko ist aktuell auch in der Rolle der Lucy Egglin zu sehen – in Staffel 6 der Serie «Der Bestatter». Im Stream auf Play SRF. Bildquelle: SRF/Sava Hlavacek. 3 / 4 Legende: Deleila Piasko ist aktuell auch in der Rolle der Lucy Egglin zu sehen – in Staffel 6 der Serie «Der Bestatter». Im Stream auf Play SRF. SRF/Sava Hlavacek

Bild 4 von 4. Der Berner Edb wagt den Sprung ins Film- bzw. Serienbusiness – als Schauspieler. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 4 / 4 Legende: Der Berner Edb wagt den Sprung ins Film- bzw. Serienbusiness – als Schauspieler. SRF/Noëlle Guidon Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«The Death of Sherlock Holmes» greift ein bislang nur angedeutetes Kapitel aus dem Werk von Arthur Conan Doyle auf. Ausgangspunkt ist der vermeintliche Tod des berühmten Detektivs an den Reichenbachfällen. Die Serie erzählt, was in den Jahren danach geschah. Die Ausstrahlung ist für 2027 vorgesehen.