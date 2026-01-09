Alles verfliesst im neuen Film von Thomas Imbach, einem faszinierenden Verwirrspiel nach Schnitzler-Vorlage. Kunstvolles Kopf-Kino – aber hübsch unverkopft.

Beim Reh scheint es wieder, als hätten sie den Dreh nicht raus. Etwas mehr als eine Stunde um in «Nacktgeld» – und man reibt sich wieder einmal die Augen. Schon seltsam, wie das Tier durch das Halbdunkel des Bewegtbildes stakst, während sich vor ihm auf derselben Waldlichtung eine junge Frau und ein gesetzterer Herr beim Mondenschein in die gut gemachten Haare geraten. Echt jetzt?

Legende: Hat er eben allen Ernstes vorgeschlagen, er wolle mich nackt sehen? Deleila Piasko – ein neues Gesicht im Schweizer Film, das man sich merken sollte. OKOFILM PRODUCTIONS

Die nackte «Nacktgeld»-Wahrheit: Dass sich der Hintergrund in den Vordergrund spielt, ist Programm im neuen Spielfilm des Zürcher Regisseurs Thomas Imbach («Day Is Done»), der schon immer zu den Innovativen im Lande zählte. Seine lose auf Arthur Schnitzlers Erzählung «Fräulein Else» (1924) basierende Verfilmung geht neue Wege in Sachen filmische Wirklichkeiten – wenigstens für Schweizer Verhältnisse.

Gewiss: Das spielt alles im Unterholz des Oberengadins oder drinnen in den getäferten Räumen des Nobelhotels «Waldhaus». Gedreht wurde allerdings in einer High-Tech-Garage in Basel. Die famosen Hauptdarstellerinnen sind allesamt Menschen aus Fleisch und Blut. Von den Nebenfiguren an «abwärts» wird die Sache aber ziemlich virtuell. «Virtual Production» lautet das Zauberwort.

Virtual Production – kurz erklärt Box aufklappen Box zuklappen Virtual Production verbindet reales Schauspiel mit digital erzeugten Bildwelten in Echtzeit. Die Technik stammt ursprünglich aus der Game-Industrie und wurde mit Serien wie «The Mandalorian» bekannt. Gedreht wird im Studio vor grossen LED-Wänden, auf denen Landschaften und Räume projiziert sind. Bewegt sich die Kamera, passt sich der Hintergrund perspektivisch an – so entstehen glaubhafte Filmräume, ohne vor Ort drehen zu müssen.

Zum Plot: Die junge Lili, gespielt von der Schweizerin Deleila Piasko («Die Zweiflers»), ist auf Einladung ihrer Tante (Katharina Schüttler) nach Sils Maria gefahren. Ziel der Reise: ein paar Tage Sommerfrische im Grand Hotel, vor berückender Bergkulisse, dort, wo «die Luft ist wie Champagner», wie es dauernd heisst – wobei gleichzeitig so viel geraucht wird, dass man beim blossen Zuschauen einen Hustenanfall kriegt.

Alte Fragen, neue Mittel

Lili soll nun ihren Kunstsammler-Onkel (Milan Peschel) um eine grössere Geldsumme bitten, andernfalls droht dem Vater Ungemach. Der Deal: Das Geld gibt es nur, wenn der Onkel seine Nichte eine Viertelstunde lang nackt sehen darf.

Legende: Die Frau ist aus Fleisch und Blut – der Tennisplatz im Wald war virtuelle Kulisse: «Nacktgeld» setzt auf die in Hollywood schon etwas länger angesagte Technologie «Virtual Production». OKOFILM PRODUCTIONS

«Nacktgeld» verhandelt uralte Fragen mit neuen Mitteln. Fragen nach Übergriff, nach Macht und nach dem Körper eines Mädchens, der zur monetären Manövriermasse wird. Und der Film erzählt – ganz Schnitzler und Imbach – von der verführerischen Macht der Bilder.

Das Sagenhafte an Imbachs Schnitzler-Stück ist, wie stimmig und organisch sich alles miteinander verschränkt. «Nacktgeld» bewegt sich überwiegend in einer Art Dazwischen-Welt. Wir befinden uns vornehmlich im Kopf von Lili, die in manischen inneren Monologen das Für und Wider des Deals durchspielt.

Scham und Begehren

Sie hört den Befehlston der Mutter, sie spürt die Last der familiären Ehre – die auf ihrem Körper liegt, den «alle immer nackt sehen wollen», wie sie einmal klagt. Zugleich ist da ihr eigenes Begehren, das sich nur in Tagträumen zeigen darf und einmal beim Tanzen.

Immer wieder zeigt sich: Imbach spielt mit der Technologie. Normalerweise wird Virtual Production eingesetzt, um Wirklichkeit zu simulieren. Hier dient sie dazu, eine innere Welt anschaulich zu machen – sichtbar künstlich und gerade deshalb stimmig.

Vermutlich ist das die Hauptsache von «Nacktgeld»: Diese Geschichte braucht keinen festen Boden unter den nackten Füssen. Letztlich bleibt sie in Bewegung – und zugleich gefangen zwischen Scham und Begehren, Spiegelblicken und Fluchtfantasien. Das Publikum geht mit ihr, durch eine künstliche Kunstwelt ohne Halt.

Der Waldweg übrigens, den Lili in «Nacktgeld» begeht – das war in Wirklichkeit ein Laufband.

Kinostart: 8.1.2026