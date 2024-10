Es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die kämpfen eine Karriere lang gegen Rollenstereotypen. Signourney Weaver gehört nicht dazu, obwohl sie die Ikone des Sci-Fi-Films ist. Als sie 1979 zum ersten Mal in der Rolle von Officer Ellen Ripley den Kampf gegen die Aliens aufnimmt, sollte dies die prägende Rolle ihrer Karriere werden.

Legende: Die Rolle ihres Lebens: Sigourney Weaver als Leutnant Ellen Ripley in «Aliens» (1986). Insgesamt vier Mal schlüpft sie zwischen 1979 und 1997 in die Haut der Alien-Bezwingerin. Imago/Allstar

Weaver meinte 2023, 45 Jahre nach der «Alien»-Premiere, am Rande der Oscarverleihung: «Officer Ripley ist ein wundervoller Charakter und ich bin stolz darauf, dass die Filme mit ihr bis heute so gefragt sind».

Auch ein Schweizer Erfolg

Ein wichtiger Teil des «Alien»-Erfolgs geht auf den verstorbenen Schweizer Designer H.R. Giger zurück, der für die Erschaffung der schleimig-schaurigen Alien-Figuren 1980 mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.

Im Gegensatz zu Weaver, die seit ihrer Oscar-Nomination in «Aliens» als A-List-Schauspielerin gilt, empfand Giger den Hollywood-Erfolg zunehmend als Bürde. Zwar wurde er als Film-Designer auf der ganzen Welt gefeiert. Er selber litt jedoch darunter, dass sein künstlerisches Potenzial, das weit über das Monster-Design hinausreichte, kaum wahrgenommen wurde.

Drei Nominationen, kein Oscar

Signourney Weaver ahnt aber, dass das Sci-Fi- und Action-Genre zur potenziellen Falle werden könnte. Sie fokussiert nach der Alien-Fortsetzung 1986 («Aliens») auf subtilere Charakter-Rollen. Was ihr 1989 die Oscar-Nominationen Nummer zwei und drei einbringt: im Biopic-Drama über die Primatenforscherin Diane Fossey in «Gorillas in the Mist» sowie als Katherine Parker in «Working Girl», wo sie sich in einer männerdominierten Geschäftswelt durchzukämpfen hat.

Legende: Signourney Weaver als Primatenforscherin Diane Fossey im Biopic «Gorillas In The Mist» (1988). Für ihre einfühlsame Darstellung wird sie für einen Oscar nominiert. Imago/EntertainmentPictures

Das macht drei Nominationen, aber keine Auszeichnung mit dem wichtigsten Award der Filmbranche, nach mehr als vier Jahrzehnten Hollywood-Erfolg.

Susan Alexandra Weaver, die sich ihren Künstlernamen Sigourney aus F. Scott Fitzgeralds Erfolgsroman «The Great Gatsby» entliehen hat, gehört zu einer illustren Runde von gefeierten Hollywood-Stars, die erfolglos auf einen Oscar hofften oder immer noch hoffen: Alfred Hitchcock (fünf Nominationen), Cary Grant (zwei), Annette Benning (vier) oder Glenn Close (sieben) – sie alle wurden verschmäht. Was sie nicht daran gehindert hat, grosse Filmstars zu werden.

Legende: Set-Aufnahme von «Avatar»: Sigourney Weaver zieht es im Lauf ihrer langen Karriere immer wieder in Alien-Welten. Imago/Album

Actionheldin mit 70 Jahren

In die fabelhaften Welten der Ausserirdischen kehrt Sigourney Weaver immer wieder zurück. Insgesamt viermal als Officer Ripley in der «Alien»-Reihe (1979 - 1997), in der Galaxien-Komödie «Galaxy Quest» (1999) und zuletzt in den «Avatar»-Filmen als Grace Augustine.

Legende: Signourney Weaver als Abtreibungs-Helferin in «Call Jane». Immer wieder schlüpft die «Alien»-Heldin in subtile Charakter-Rollen. Keystone/Everett Collection

Sigourney Weaver hat in über 70 Filmen mitgewirkt und ist während ihrer Film-Karriere der Bühne oder dem Fernsehen stets treu geblieben. Die viel beschworene Altersguillotine, die Frauen über 40 in Hollywood drohen kann, muss sie nie fürchten: mit 70 Jahren wird sie im Netflix-Actionstreifen «Gunpowder Milkshake» besetzt – als geheimnisumwitterte Ausbilderin einer Auftragskillerin.

Mit 75 hätte sich Sigourney Weaver den Ruhestand mehr als verdient. Doch das könnte noch etwas dauern: Die «Avatar»-Kinoreihe soll bis 2031 fortgesetzt werden. Mit Sigourney Weaver in der Rolle als Grace Augustine.