«Wer hat euch beigebracht, euch selbst zu hassen?» – Mit dieser Frage aus seiner Rede «The Ballot or the Bullet» stellte Malcolm X 1964 nicht nur das rassistische System, sondern auch das Selbstbild einer unterdrückten Gesellschaft infrage.

Legende: Malcolm X spricht auf einer Kundgebung in Harlem, New York. (Juni 1963) Getty Images/Bettmann

Malcolm X' Worte waren hart, nie versöhnlich. Sie waren ein direkter Angriff auf die weisse Vorherrschaft und die Vorstellung, Gerechtigkeit liesse sich freundlich erbitten, wie es der Bürgerrechts-Aktivist Martin Luther King praktizierte.

Vermächtnis eines Unversöhnlichen

1925 als Malcolm Little in Nebraska geboren, wurde er früh mit rassistischer Gewalt konfrontiert. Der Tod seines aktivistischen Vaters unter ungeklärten Umständen und der Zusammenbruch seiner Mutter führten zu einer schwierigen Jugend.

Nach ersten kriminellen Erfahrungen und Haft begann in Gefängnissen seine Transformation: Intensives Lesen, Nachdenken und Schreiben sowie sein Eintritt in die «Nation of Islam» formten aus Malcolm Little den bekannten Malcolm X.

Was ist die «Nation of Islam»? Box aufklappen Box zuklappen Die Nation of Islam (NOI) ist auch unter dem Namen «Black Muslims» (Schwarze Moslems) bekannt.

Es ist eine religiös-Politische Organisation von Afroamerikanern ausserhalb der islamischen Orthodoxie.

Bis in die 1970er-Jahre vertrat die Organisation die Ideologie der «Black Supremacy» (die Überzeugung, dass Schwarze anderen Ethnien von Grund auf überlegen sind).

Gegründet wurde die Nation of Islam 1930 von Wallace Fard Muhammad.

In den 1950er- und frühen 1960er-Jahren avancierte er zur Stimme der Nation of Islam – und wurde zur Reizfigur der weissen Mehrheitsgesellschaft.

Integration und Abgrenzung

Seine Reden prangerten die weisse Dominanz an und forderten Unabhängigkeit statt Anpassung. Für Malcolm X war Integration ein Trugbild und Gewalt ein legitimes Mittel.

Der Amerikanist Michael Hochgeschwender sieht in ihm eine Schlüsselfigur des schwarzen Nationalismus, der auf eine eigenständige Existenz jenseits der weissen Gesellschaft abzielte – und gescheitert ist.

1964 brach Malcolm X mit der Nation of Islam, reiste nach Afrika und in den Nahen Osten. Die Pilgerfahrt nach Mekka, bei der er Muslime aus aller Welt Seite an Seite beteten, bewirkte einen grundlegenden Wandel in seiner Weltanschauung.

Zurück in den USA nahm er den Namen El-Hajj Malik El-Shabazz an, während sein entschlossener Ton unverändert blieb.

Am 21. Februar 1965 wurde Malcolm X in New York erschossen – vor den Augen seiner Familie. Drei Mitglieder der Nation of Islam wurden verurteilt. Bis heute ist unklar, inwieweit staatliche Stellen involviert waren.

Hochgeschwender verweist auf mögliche Verstrickungen des FBI, deren Unterwanderungs-Programm «Cointelpro» systematisch Schwarze Führungsfiguren zersetzte.

Ikone und Erbe

Nach seinem Tod wuchs Malcolm X' Einfluss stetig. Seine Autobiografie avancierte zum Klassiker der Bürgerrechtsbewegung. Spike Lees Film mit Denzel Washington machte ihn zur Kultfigur. Dabei wird Malcolm X bisweilen zu einer gefälligen Symbolfigur entschärft.

Legende: 1992 verkörperte Denzel Washington Malcolm X im Film von Spike Lee. Dafür wurde er für einen Oscar nominiert. IMAGO / United Archives

Heute berufen sich Bewegungen wie «Black Lives Matter» auf Malcolm X – jedoch mit veränderten Impulsen. Hochgeschwender hebt hervor, dass während Malcolm X und die Black Panther Party auf direkte Konfrontation setzten, Black Lives Matter gesellschaftliche Ungleichheiten differenziert betrachte. Auch stelle die Bewegung traditionelle Vorstellungen von Familie sowie Geschlechterrollen infrage.

Unerfüllter Dialog

In seinen letzten Monaten näherte sich Malcolm X Martin Luther King an – gerade als dieser unter dem Eindruck des Vietnamkriegs radikaler wurde. Doch bevor ein gemeinsamer Weg realisiert werden konnte, wurde Malcolm X ermordet.

Malcolm X bleibt ein Symbol unerschütterlicher Selbstbestimmung – ein Fanal des unbeirrbaren Widerstandes. Denn selbst in den dunkelsten Zeiten ist Widerstand nötig, wenn nicht sogar geboten.