Täuferinnen und Täufer gelten als radikaler oder linker Flügel der Reformation. Sie wollten konsequent Jesus und der Bibel nachleben. So verweigerten sie Kindertaufe und Kriegsdienst. Jahrhundertelang wurden sie aufs Blut verfolgt. Ihre Wurzeln liegen auch in der Schweiz.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Zürich, 21. Januar 1525: Ein erwachsener Mann lässt sich taufen. Heute keine Schlagzeile wert, damals ein Skandal. Diese erste «Glaubenstaufe» markiert den Beginn der Täuferbewegung. Von Stunde eins an wurden die Täuferinnen und Täufer als Abweichler verfolgt.

Heute leben nur noch rund 2000 Täuferinnen und Täufer in der Schweiz. Weltweit sind es über zwei Millionen. Viele führen ihren Glauben direkt auf die erste Glaubenstaufe in Zürich und das Schweizer Täufertum zurück. So auch die Mennonitengemeinde Schänzli in Muttenz, BL.

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Bunte Ballone und viel Freude: die Mennonitengemeinde Schänzli 2019 beim «Schänzli Fest». Mennonitengemeinde Schänzli

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Der vierstimmige Gemeindegesang hat grosse Tradition bei den Mennoniten. Ihr «Signature Song» ist die sogenannte «Doxologie». Sie singen das Stück entsprechend oft, so auch der Chor der Mennonitengemeinde Schänzli. Mennonitengemeinde Schänzli

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Die Mennonitengemeinde Schänzli bei einem Gottesdienst. Die meisten Gottesdienste werden gefilmt und per Livestream übertragen, damit auch Menschen von zuhause aus teilnehmen können. Mennonitengemeinde Schänzli

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Zusammen unterwegs: In den Osterferien bietet die Mennonitengemeinde Schänzli jeweils eine Ferienwoche für Kinder der ersten bis sechsten Klasse an. Mennonitengemeinde Schänzli

Zwar wollten Reformatoren wie Zwingli mit der Bibel in der Hand Christentum und Gesellschaft «reformieren». Sie warfen etwa alle Heiligenfiguren aus dem Zürcher Grossmünster. In Punkto Taufe aber gingen die Reformatoren weniger konsequent vor. Zu viele Neuerungen aufs Mal – auch wenn biblisch geboten – könnten die öffentliche Ordnung gefährden und damit das grosse Projekt Reformation, fürchtete Zwingli.

Täufertum kurzgefasst Box aufklappen Box zuklappen Die radikalreformatorische Täuferbewegung entstand im 16. Jahrhundert in verschiedenen Teilen Europas. Von der reformierten Kirche wurden die Täufer lange verfolgt oder zur Assimilation gedrängt. Ihre fünf Markenzeichen: Ein radikal an der Bibel ausgerichtetes Leben

Erwachsenentaufe statt Taufe als Kind

Gewaltlosigkeit, das heisst Kriegsdienstverweigerung und aktive Friedensarbeit

Leben in der Glaubensgemeinschaft

Global und divers: Von den Amischen mit Pferdewagen über die afrikanische Friedensaktivistin bis zum Hamburger Universitätsprofessor ist alles dabei

Alles musste staatliche Zustimmung finden, hier konkret die Einwilligung vom Rat der Stadt Zürich. Der war nicht bereit, auf die Säuglingstaufe zu verzichten, die die Täufer nicht vollziehen wollten. Denn mit den Taufregistern hatte der Staat gleich auch ein Einwohnerregister. Das diente zur Erhebung von Steuern und Aushebung von Soldaten.

Nach Jesu Vorbild leben

Nun war die Kindertaufe aber nicht biblisch – sie hatte sich erst ab dem 4. Jahrhundert umfassend etabliert. Damit zeitgleich wurde das Christentum Staatsreligion. Auch das passte den (späteren) Täufern nicht. Sie wollten leben, wie Jesus es vorgelebt habe.

Passend zum Thema 500 Jahre Täuferbewegung Kein Mitgliedermangel: Was die Täufer richtig machen

Obwohl Zwingli und der Zürcher Rat es verboten hatten, taufte Konrad Grebel am 21. Januar 1525 einen ehemaligen Priester aus Graubünden, Jörg Cajacob, genannt «Blaurock». Damit war die Täuferbewegung geboren.

Die Reformatoren gerieten ausser sich. Sie schimpften die ersten Täufer «Wiedertäufer» (Anabaptisten). Denn diese tauften bereits als Kinder getaufte Erwachsene nochmals. Aus Sicht der Täufer war aber die Taufe von Kleinkindern ungültig. Nur die Glaubenstaufe, aus freier Entscheidung eines mündigen Menschen, sei richtig.

Legende: Ein Mitglied der Mennonitengemeinde Schänzli lässt sich in der Birs taufen. (2023) Bei der Taufe sind jeweils zwei Begleitpersonen mit im Wasser: üblicherweise ein Pastor und eine prägende Person aus der Jugendarbeit. Daniel Müller

Diese Glaubenstaufe praktizieren die meisten Freikirchen bis heute. Mittlerweile ist die Erwachsenentaufe auch in reformierten Landeskirchen möglich. Damals aber, im ausgehenden Mittelalter, galt die Verweigerung der Kindertaufe als Störung der staatlichen Ordnung, also als illegal.

Täuferjäger in der Schweiz

Täufer wurden darum verfolgt und hingerichtet, auch Blaurock. 1529 wurde das Täufertum im ganzen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation geächtet. Die Verfolgung der Täufer dauerte jahrhundertelang.

Legende: Täufer widersetzten sich dem Verbot der Glaubenstaufe. Viele von ihnen wurden verfolgt und umgebracht, wie auch der Täufer Felix Manz. Er wurde am 5. Januar 1527 vor zahlreichen Schaulustigen in der Limmat ertränkt, wie eine Darstellung aus dem 17. Jahrhundert zeigt. Wikimedia Commons/Heinrich Thomann

Besonders aktiv war Bern: «Täuferjäger» spürten die «Staatsverweigerer» im letzten Winkel des Emmentals auf. Zur Disziplinierung der Abweichler sollten reformierte Pfarrer sorgen, die Bern eigens dafür einsetzte.

Passend zum Thema Schaffhauser Täuferweg Verfolgt und versöhnt: Unterwegs zu den Verstecken der Täufer

Täuferinnen und Täufer wurden in den Kerker von Schloss Trachselwald gesteckt, gefoltert, enteignet, verbannt oder gar umgebracht. Auf Trachselwald erzählt heute eine Dauerausstellung davon. «Wege der Freiheit» titelt sie und ist nicht zynisch gemeint.

Täuferinnen und Täufer flüchten

Dies alles führte zur Fluchtmigration «Taufgesinnter» nach Deutschland, in die Niederlande, nach Russland und nach Nord- und Südamerika. Am bekanntesten sind heute die Amischen mit ihren Pferdewagen.

Die Amischen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Wenn man heute von «Amischen» spricht, meint man häufig die Amischen alter Ordnung. Diese Untergruppe führt ein stark in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben und lehnt bestimmte moderne Techniken ab. Keystone/AP/TONY DEJAK Die Amischen (auf Englisch «Amish») haben ihren Namen von ihrem Begründer, dem Simmentaler Jakob Ammann (1644–1703). Die täuferisch-protestantische Gemeinschaft lebt überwiegend in den USA. Ihre Wurzeln liegen in der Täuferbewegung Mitteleuropas, vor allem der Schweiz und Süddeutschlands. Die Amischen trennten sich 1693 von den Mennoniten, dem Hauptstrom der Täuferbewegung.

Die Geflüchteten taten sich in Siedlungen zusammen. Sie waren fleissig, begabte Handwerker und Landwirte. Im Busch Südamerikas bauten sie sich ebenso eine Zukunft auf wie in den Weiten Nordamerikas oder Russlands. So kommt es, dass es überall auf der Welt Schweizer Familiennamen mit täuferischen Wurzeln gibt wie Ammann, Nussbaumer, Geiser, Gerber, Amstutz oder Läderach.

Manch eine «Herrschaft» holte die Vertriebenen aber auch zurück, um brache Regionen landwirtschaftlich zu erschliessen, etwa den Schweizer Jura.

Gegen Einmischung durch Obrigkeiten

Der Nonkonformismus der Täufer bezieht sich nicht allein auf die Taufe: Sie lehnen ferner das Schwören ab – ein Christ müsse doch sowieso immer die Wahrheit sagen. Zudem verweigern sie den Kriegsdienst und damit der Obrigkeit den Gehorsam.

Legende: Stricken für den Frieden: das «Lismerkränzli Les Reussilles» auf Reise. Das Engagement der Frauen der Mennonitengemeinde Sonnenberg begann im Jahr 1936 und geht bis heute weiter. Mennonitica Helvetica SVTG

Vor allem die Verweigerung des Armeediensts machte sie für viele «Herrschaften» suspekt. Ihre Verweigerung legitimierten Täufer mit Bibelversen wie: «Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!» (Apostelgeschichte 5,29).

Das Täufertum: Radikal gewaltlos?

Nicht immer blieben Täufer gewaltfrei. Nicht immer blieben Täufer unangepasst. Ein Beispiel war das sogenannte «Täuferreich von Münster», oft verfilmt und von Friedrich Dürrenmatt im Theater verewigt. Dort sei es blutig zu- und hergegangen, mit Vielweiberei, Völlerei und anarchischen Zuständen.

Der singuläre – und in der Überlieferung wohl übertriebene – Exzess hängt den Täuferinnen und Täufern bis heute zu Unrecht an. Dafür sorgte die anti-täuferische Propaganda in ganz Europa: Die Menschen sollten sich vor den Täufern fürchten.

Legende: Die Täuferkäfige von 1535 an der Lambertikirche in Münster erinnern an die dort zur Abschreckung aufgehängten Täuferführer. Wikimedia Commons/Rüdiger Wölk

Dabei waren und blieben sie mehrheitlich gewaltlos. Sie folgen der Bergpredigt Jesu. Darin preist er die Gewaltlosen und Friedenstifter, etwa in Matthäus 5,7: «Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heissen.»

Zu Pazifismus und Gewaltlosigkeit bekannte sich auch die friesisch-niederländische Täuferbewegung. Ihr stand Menno Simons vor. Von ihm leitet sich eine weitere Eigenbezeichnung der Täufer ab: Mennoniten. Heute nennen sie sich untereinander auch gern nur «Mennos».

Täufer werden zu «Mennoniten» Box aufklappen Box zuklappen Der Begriff «Mennoniten» stammt vom niederländischen Täuferältesten Menno Simons. Er war zunächst ein Schutzname, weil «Täufern»/«Wiedertäufern» ab den 1520er-Jahren fast in ganz Europa die Todesstrafe drohte. Später wollten sich die Täufer damit auch vom sogenannten «Täuferreich von Münster» (1534–35) distanzieren. Menno Simons brachte das norddeutsch-niederländische Täufertum auf einen freikirchlichen und friedenskirchlichen Kurs. Ende des 17. Jahrhundert unterstützten diese Mennoniten verfolgte Schweizer Täufer finanziell und politisch, halfen ihnen bei Flucht und Neuansiedlung. So übernahmen die Schweizer irgendwann den Namen «Mennoniten». Die Mennoniten bilden zusammen mit den Kirchen der Quäker (Society of Friends, 17. Jahrhundert) und der Church of the Brethren (18. Jahrhundert) die «Historischen Friedenskirchen». Quelle: «Täuferführer der Schweiz», 2024.

Bis heute sind sie weltweit in der gewaltlosen Konfliktbearbeitung tätig. Bei einer Umfrage in der Mennoniten-Gemeinde Schänzli war das Friedenszeugnis das meistgenannte Anliegen heutiger Täuferinnen und Täufer.

Frieden und Liebe als Ziel

Der Theologe und Pastor Lukas Amstutz ist Co-Präsident der Konferenz der Schweizer Mennoniten KMS, Dozent und Gesamtleiter am Bildungszentrum Bienenberg bei Liestal. Er meint: «Wir wollen es in der Gemeinde auch in aller Unterschiedlichkeit miteinander aushalten. Im Bemühen, den anderen zu verstehen, andere Haltungen auch stehen lassen zu können und doch einen Weg miteinander zu finden. Das begründen wir aus dem Evangelium, das uns aufträgt, versöhnte Verschiedenheit zu leben und auszuhalten. Aber das ist gar nicht so einfach, immer aufeinander – auch auf die Leisen – zu hören.»

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: «Manchmal ist es einfacher, vom Frieden in der Welt zu reden, als ihn in der eigenen Gemeinde umzusetzen. Wir versuchen das immer wieder aufs Neue», sagt Lukas Amstutz. Eric Braun

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: «Wir sind rund um den Globus vernetzt. Das gibt mir Mut und Kraft, weiter an einer friedlicheren und gerechteren Welt zu arbeiten», sagt Salomé Richir-Haldemann. Die täuferische Theologin und Pastorin ist Programmleiterin beim Hilfswerk StopArmut und lebt in Lausanne. MISSON TILLE

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: «Ich bin in einer täuferischen Familie aufgewachsen. Bei uns war immer klar, dass Glaube und der Kampf für Gerechtigkeit und Frieden zusammengehören», sagt Matthieu Dobler Paganoni. Er war für mennonitische Hilfswerke auf den Philippinen und in Honduras. Heute lebt er mit Frau und zwei Töchtern in Allschwil, BL. Matthieu Dobler Paganoni

Auf ihr friedenskirchliches Erbe beziehen sich die Mennoniten ganz besonders nach den beiden Weltkriegen. Jene Landeskirchen, die sich wie die deutsche evangelische Kirche dem Staat unterworfen und dem Faschismus gedient hatten, hörten jetzt auf «die Unangepassten».

Die Mennoniten prägten so die ökumenische Friedensbewegung nach 1945. Sie brachten Essen und Bildung ins zerstörte Deutschland. Vom basellandschaftlichen Bienenberg aus halfen nordamerikanische «Pax Boys» beim Wiederaufbau und bei der Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen.

An Auffahrt Ende Mai 2025 kommen zum 500. Jahrestag des Täufertums hunderte Täuferinnen und Täufer aus dem Ausland an die Limmat. Sie wollen gemeinsam gedenken und vorwärtsschauen, wie sie ihr Friedenszeugnis in die Zukunft bringen – ihr Motto: «Mut zur Liebe».