Seit 75 Jahren gibt es die «Zeitansagen» vom Kirchentag. Immer kommt auch die politische Führungsspitze Deutschlands. Ein Ziel des Kirchentags 2025: Demokratie stärken und Orientierung geben in einer sinnkriselnden Zeit.

Legende: 39. Deutscher Evangelischer Kirchentag: Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz im Podiumsgespräch – dem fünf Minuten Applaus mit stehenden Ovationen für ihn folgten. imago images/Bernhard Herrmann

Das gefiel auch Kanzler Olaf Scholz (SPD), der selbst kein Kirchenmitglied mehr ist. Das Podiumsgespräch mit Scholz am Deutschen Evangelischen Kirchentag war einer seiner letzten Auftritte als Kanzler: Das linksbürgerliche Milieu hier hörte ihm zu, lachte über seine hanseatischen Scherze und spendete überraschend viel Beifall.

Passend zum Thema Paradigmenwechsel in Deutschland Archiv: Ein Jahr «Zeitenwende»-Rede von Olaf Scholz

Dabei war es Olaf Scholz, der das Wort «Zeitenwende» prägte. Und seine Regierung erklärte Aufrüstung für alternativlos. Das stösst einigen Christinnen und Christen immer noch bitter auf.

Ihre Gegenlosung: «Friedensfähig statt kriegstüchtig» werden. Aufrüstung schaffe weder Frieden noch passe sie zur Feindesliebe und Gewaltfreiheit des Jesus von Nazareth. So vertrat es die prominenteste Theologin Deutschlands Margot Kässmann.

Bergpredigt Jesu war nicht mehrheitsfähig

Alt-Bischöfin Kässmann eröffnete darum eine kleine ökumenische Friedenssynode ausserhalb des offiziellen Kirchentags. Am 1. Mai und im Gewerkschaftshaus von Ver.di lancierten christliche Pazifistinnen und Pazifisten ihren «Friedensruf von Hannover 2025». Mit dabei war der reformierte Schweizer Theologe Matthias Hui: Für Hui gehört der Gewaltverzicht zur Kernbotschaft Jesu, ebenso die soziale Gerechtigkeit.



Legende: «Friedensruf 2025»: In einer kleinen ökumenische Friedenssynode wird zum Gewaltverzicht aufgerufen. SRF/Judith Wipfler

Der offizielle Kirchentag lehnte derweil eine Anti-Atomwaffen-Resolution ab. Genau umgekehrt war das in den 80er-Jahren: 1984 sprach der Kirchentag ein eindeutiges «Nein zur Stationierung von Nato-Waffen» aus.

Der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag 2025 in Zahlen Box aufklappen Box zuklappen rund 1500 kulturelle, geistlich-liturgische und gesellschaftspolitische Veranstaltungen

rund 5000 freiwillige Helferinnen und Helfer

über 150'000 Teilnehmende, rund 65'000 davon sind Dauergäste

Schlafen und Duschen in der Turnhalle: Die Unterbringung erfolgt neben Hotels «traditionell» in Schulen, Kirchgemeindehäusern und Privatquartieren.

Hannover ist zum fünften Mal Gastgeberin des DEKT: Als «Hauptstadt des Protestantismus» ist Hannover Sitz der Evangelische Kirche in Deutschland EKD und des reformierten Weltbunds, wozu auch die Evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz EKS gehört.

Dahinter stehen zwar bis heute alle evangelischen Landeskirchen, die täuferische Friedenskirche sowieso und die römisch-katholische Kirche. Beim Kirchentagsvolk aber fiel die Abrüstungsforderung jetzt durch.

Zeichen für Vielfalt

Der Kirchentag bleibe trotzdem politisch und wichtig, meint die queer-katholische Intellektuelle Genova Moser aus der Schweiz. Dankbar erlebe sie hier christliche Solidarität mit der LGBTQI+ Community angesichts von Hass und Gewalt.

«Gott ist queer» – für diesen Satz erntete Pastor Quinton Ceasar am Kirchentag 2023 einen Shitstorm von Rechtsaussen, aber auch aus der konservativen Mitte. 2025 doppelt der Kirchentag mutig nach: Die Abschlusspredigt hält diesmal die non-binäre, amerikanisch-deutsche Person namens Hanna Reichel.

Legende: Hanna Reichel hält die Abschlusspredigt beim DEKT 2025: Am Deutschen Evangelischen Kirchentag wurde nicht nur gefeiert, sondern auch über aktuelle gesellschaftliche Themen debattiert. imago images/epd-bild/Thomas Lohnes

Das soll zeigen: «Mutig, stark und beherzt» wollen die rund 150'000 Teilnehmenden Vielfalt, Menschenwürde und Demokratie schützen, vor allem im eigenen Land, wie es scheint.

Die kirchliche «Brandmauer» steht

Die AfD wurde dazu nicht eingeladen. Zum breiten und offenen Gesellschaftsdialog – wie sonst an Kirchentagen – kam es so aber nicht.

Der globale Rechtsruck, die Klimakrise, neue Kriege, die Hölle in Nahost – das alles diskutierte der Kirchentag in rund 1500 Einzelevents, auf Podien und in Gottesdiensten. Allein: Dieses affirmative Beschwören von Mut und Beherztheit – es könnte Beleg sein für tiefe, weltanschauliche Verunsicherung, auch in den Kirchen.