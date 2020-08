Aristoteles war Philosoph und Universalgelehrter, lebte im 4. Jh. v. Chr., mehrheitlich in Athen, unterrichtete Alexander den Grossen und schrieb über Fragen der Physik, der Biologie, der Psychologie, der Logik, der Metaphysik, der Politik ebenso wie der Poesie.

Er war Schüler Platons und gründete später ein eigenes Gymnasium. Seine Schrift «Nikomachische Ethik» gehört zu den einflussreichsten Texten der Geistesgeschichte, bis in die Gegenwart. Darin geht es um das gute und gelingende Leben (eudaimonia), um die Selbstentfaltung des Menschen, um Formen der Lust, um Tugenden des Charakters ebenso wie des Denkens, um Gerechtigkeit, um Freundschaft und den Wert des Philosophierens.

Die Schrift gilt als Grundstein der so genannten «Tugendethik». Moralische Tugenden sind nach Aristoteles Charakterzüge in der Mitte zwischen zwei Extremen: So befindet sich der Mut in der Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit, die Grosszügigkeit in der Mitte zwischen Verschwendung und Geiz.