Donald Davidson war einer der einflussreichsten amerikanischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er hat zu allen Gebieten der theoretischen Philosophie publiziert.

In der Sprachphilosophie hat er eine Bedeutungstheorie entwickelt, in der er «Bedeutungen» durch «Wahrheitsbedingungen» erklärt, die mit Hilfe der Logik darstellbar sind. Die Sätze «Es schneit» und «It is snowing» sind gleichbedeutend, weil sie in denselben Situationen wahr oder falsch sind.

Die Bedeutung von Wörtern ist das, was sie zur Wahrheit des ganzen Satzes beisteuern. Davidsons Idee der «radikalen Interpretation» heisst dann, an einen Sprecher gleichzeitig eine Wahrheitstheorie anzulegen und ihm Absichten, Überzeugungen und damit Rationalität zuzuschreiben. Heutige maschinelle Sprachverarbeitung basiert unter anderem auf diesen Pionierarbeiten.