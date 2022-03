Die albanische Philosophin Lea Ypi lehrt Politische Theorie an der renommierten London School of Economics. Sie wurde 1979 in Albanien geboren, das damals vom stalinistischen Diktator Enver Hoxha und seiner sozialistischen Partei eisern regiert wurde.

Sie studierte in Italien und absolvierte Forschungsaufenthalte rund um die Welt. Heute ist Ypi eine gewichtige Stimme in der politischen Philosophie im englischsprachigen Raum und gehört zu einer jüngeren Generation von Professorinnen, die die etablierte Philosophie aufmischt.