Begräbnis von Joseph Ratzinger - Rund 50'000 Gläubige bei der Trauermesse für Benedikt XVI.

Auf dem Petersplatz in Rom hat am 5. Januar die Totenmesse für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. stattgefunden. Am Trauergottesdienst für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. haben nach Schätzungen der vatikanischen Gendarmerie rund 50'000 Gläubige teilgenommen.