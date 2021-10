Erfolgreiche Leichtathletin, IKRK-Mitarbeiterin, heute DEZA-Chefin: Patricia Danzi (53) hat viel bewegt. Als Spitzensportlerin nahm sie 1996 an den Olympischen Spielen in Atlanta teil. Schon in der Jugend träumte sie von einem Job beim IKRK und bewarb sich mit 15 Jahren zum ersten Mal, erfolglos.

Nach dem Studium in Geografie, Umwelt- und Agrarwissenschaften landete dann tatsächlich beim IKRK, für das sie in Afrika, Südamerika und in Ländern des Balkans arbeitete. Zuletzt leitete sie die Regionaldirektion Afrika am Hauptsitz in Genf. Seit Mai 2020 ist sie Direktorin der DEZA.

Aus welchen Quellen speist sich ihr Engagement und ihre Motivation? Schon als Kind habe sie Menschen weiterbringen können, in der Schule, im Sport. Das habe sie ihr ganzes Leben lang verfolgt, sagt die Tochter eines Nigerianers und einer Schweizerin: «Ein Teil meiner Familie hat den Biafra-Krieg in Nigeria erlebt. Meine Mutter war Lehrerin und hat sich für Flüchtlinge engagiert, mein Vater war Diplomat. Diese Kombination hat geholfen. Ich bin Optimistin, ich glaube an die Kraft der Menschen. Ich glaube, dass sie sich weiterentwickeln wollen und in eine Zukunft gehen könnten, die uns allen gefällt.»