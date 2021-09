Der Westen steckt in der Hilfsfalle. Die Not in Afghanistan wird immer grösser. Darum haben die UNO-Staaten heute mehr als eine Milliarde Dollar an Hilfsgeldern versprochen. Die Gelder werden jedoch nicht nur den Notleidenden helfen – sondern auch den Taliban. Je rascher Not gelindert wird, desto besser für das Ansehen der neuen Machthaber. Hilfe wird zwar gerne an Bedingungen geknüpft, Menschenrechte werden eingefordert; tatsächlich aber ist der Einfluss von Geberstaaten bescheiden.

In den vergangenen zwanzig Jahren flossen allein aus der Schweiz fast 500 Millionen Franken nach Afghanistan, die USA wandten für Not- und Entwicklungshilfe etwa 40 Milliarden Dollar auf. Doch Misswirtschaft und Korruption bestanden fort und verhalfen schliesslich den Taliban zum Sieg. Ehrlichkeit tut Not: Hilfe kann Leben retten und Elend lindern – aber sie verändert weder Mentalitäten noch Machtverhältnisse. Etwas anderes zu erwarten oder gar zu versprechen, ist unredlich.