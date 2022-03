Gegen den Druck zum Bekenntnis zum Krieg wendet sich ein offener Brief, initiiert vom russischen Dirigenten Vladimir Jurowski: «Stoppt den Krieg und wirkt dem pauschalen Boykott russischer und belarussischer Kulturschaffender entgegen», so die Botschaft auf der Plattform «change.org». Zu den Erstunterzeichnern gehören der Dirigent Simon Rattle, die Geigerin Patricia Kopatchinskaja oder die Tänzerin Sasha Waltz.

Trotz des unermesslichen Leids, das der skrupellose Krieg in der Ukraine verursache, so der offene Brief, könnten nicht alle russischen Kulturschaffenden für die Verbrechen eines diktatorischen Regimes verantwortlich gemacht werden. Niemand müsse sich für seine Staatsangehörigkeit rechtfertigen.