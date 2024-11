Was sich nach der Feier für den neuen Zuger Landammann am 20. Dezember 2014 genau abgespielt hat, ist bis heute nicht geklärt. Davon sei ihr «nur ein bis heute nicht erklärter Filmriss geblieben», schreibt Jolanda Spiess-Hegglin in ihrem Buch.

Statt nach einer fünfminütigen Taxifahrt kam sie in jener Nacht erst nach eineinhalb Stunden zu Hause an – in einem verwirrten Zustand, der vermuten lässt, dass eine unbekannte Täterschaft ihr K.o.-Tropfen verabreicht hat. Weil das Spital erst spät eine Blutprobe nahm und analysierte, war dies nicht zu beweisen. In ihrem Intimbereich fanden die Rechtsmediziner DNA-Spuren von zwei Männern. Wie es zu denen kam, ist nicht bekannt.