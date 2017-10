Cornelia Kazis Eine wunderfitzige Journalistin tritt ab

Heute, 8:34 Uhr

Christoph Keller

Wer Radio SRF2 Kultur hört, kennt die Stimme von Cornelia Kazis. Nun geht sie in Pension. Redaktionsleiter Christoph Keller erinnert an eine Kollegin, die ein Stück Radiogeschichte massgeblich mitgeschrieben hat und an eine Reihe ihrer Sendungen, die in Erinnerung sind und bleiben.