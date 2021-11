Man sieht sie andauernd: Angela Merkel im Fernsehen, in der Zeitung, auf irgendeinem Gipfel. So aber hat man die langjährige deutsche Bundeskanzlerin noch nie gesehen. Auf den Portraits der Fotografin Herlinde Koelbl begegnet man dem Menschen Angela Merkel.

30 Jahre lang hat die Fotografin Merkel fotografisch begleitet. Jetzt sind ihre Fotos in einem eindrucksvollen Bildband erschienen.

Legende: 1991 blickte Angela Merkel noch wesentlich unsicherer in die Kamera als auf späteren Aufnahmen. Herlinde Koelbl

1991 sitzt da eine schüchterne junge Frau mit grossen Augen. 1994 hält sie den Kopf schräg, schaut verschmitzt nach oben. 2018 stemmt sie die Hände in die Hüften und lacht. All diesen Bildern ist eines gemein: Man fühlt sich der Portraitierten unglaublich nah.

Ein geschützter Raum

Das liegt unter anderem an Koelbls «Versuchsaufbau». Sie habe Angela Merkel nie Posen vorgeschlagen, erzählt sie: «Ich habe immer nur gesagt: ‹Schauen Sie mich mit einem ruhigen, offenen Blick an.› Ansonsten konnte sie machen, was sie wollte.»

Legende: Bereits auf diesem Foto von 1998 präsentierte sich die zukünftige Kanzlerin mit ihrer berühmten Rauten-Geste. Herlinde Koelbl

Koelbl gab Merkel einen geschützten Raum – auch, weil von vorneherein klar war, dass die Bilder erst Jahre später veröffentlicht werden sollten.

Fotografin verschwieg ihr Lebensprojekt

Das Setting war immer dasselbe: ein Stuhl vor einer weissen Wand. Einmal im Jahr kam Koelbl und fotografierte mit ihrer analogen Hasselblad – ein Portrait, eine Ganzkörperaufnahme.

Legende: In dieser Aufnahme von 2008 zeigt sich Kanzlerin Merkel mit der Nüchternheit, für die sie bekannt ist. Herlinde Koelbl

1991 begann sie das Projekt mit 15 Politikern und Wirtschaftsbossen, die sie acht Jahre lang fotografierte und interviewte, darunter Angela Merkel. Als Angela Merkel Kanzlerin wurde, setzte Koelbl die Fotosessions fort, ohne je öffentlich über das Projekt zu sprechen.

«Zeigen, wie das Amt den Mensch verändert»

Das reduzierte Setting sollte Raum lassen für die wesentliche Frage, die Koelbl umtrieb: «Ich wollte zeigen, wie das Amt den Menschen verändert. Man ist da einem unvergleichlichen Druck ausgesetzt – besonders als Bundeskanzlerin. Das ist physisch und psychisch das Härteste, das man sich vorstellen kann.»

02:46 Video 16 Jahre Angela Merkel – ein humoristischer Rückblick Aus Tagesschau vom 25.09.2021. abspielen

Wie die Macht den Menschen Angela Merkel im Verlauf von 30 Jahren verändert hat, spiegelt sich in dem Projekt sehr deutlich: Anfangs wirkt Merkel oft ungelenk, sie weiss nicht wohin mit Armen und Beinen. Ein paar Jahre später posiert sie selbstbewusst, nutzt Stand- und Spielbein.

Legende: Angela Merkel 2011. Herlinde Koelbl

Merkel gibt sich offen wie nie

Nicht nur die Fotos dokumentieren Angela Merkels extreme Veränderung, sondern auch die Interviews, die Herlinde Koelbl mit ihr zu Beginn ihrer Karriere geführt hat. Darin zeigt sich Merkel so offen wie nie.

Legende: Für einmal posiert die Kanzlerin neben ihrer langjährigen Fotografin Herlinde Koelbl. Deutsche Bundesregierung / Steffen Kugler

Die CDU-Politikerin spricht über ihre eigenen Unsicherheiten, über ihren damaligen Lebensgefährten, darüber ob sie als Politikerin Kinder haben möchte. Und sie erzählt, wie sie lernt, mit dem politischen Gegner umzugehen und sich durchzusetzen.

Die Augen als Spiegel

All diese Erfahrungen spiegeln sich in ihrem Körper, vor allem in den Augen, sagt Herlinde Koelbl: «Es gibt ein Bild von 1994, da schaut sie richtig keck. Die Augen sind fröhlich, neugierig. Dieses Leuchten ist in den letzten Jahren schon weniger geworden.»

Legende: Angela Merkels Augen spiegeln auf dieser Aufnahme von 2021 ihre fast sechzehn Jahre im Amt. Herlinde Koelbl

Im Zeitraffer zu sehen, wie sich eine so prominente Figur wie Angela Merkel in 30 Jahren verändert hat – das ist sehr berührend. Und auch ein bisschen beängstigend.