Legende: Angela Merkel 2012 an einer Medienkonferenz während der Finanzkrise. Keystone

Merkel hat in ihrer langen Amtszeit viele Krisen gemeistert: Die Eurokrise, die Flüchtlingskrise. Trotz Schwierigkeiten wurde sie danach immer wieder gewählt. Merkel kann Krise, hiess es. Doch nun die Pandemie: Kann Merkel wirklich Krise?



Für Weidenfeld hat sich die vermeintliche Krisenkompetenz der Kanzlerin zwar als «Narrativ» etabliert: «Merkel hat erlebt, dass man in einer Krise zuerst auf die Regierungschefin schaut und diese ‹Stunde der Exekutive› genutzt werden kann und muss, um akut zu handeln und dann auch gut zu entscheiden. In ihrem Fall spät, aber meist immer ganz gut. Das ist der Punkt, wo Merkel Krise kann.»



Merkel wisse aber auch, dass danach der Verdruss komme – und nach dem Verdruss das grosse Vergessen, wie es Weidenfeld ausdrückt: «Sie hat den Verdruss ausgesessen und es dabei verpasst, Deutschland in solchen Situationen krisenfester für die Zukunft zu machen.» Die scheidende Kanzlerin habe, so Weidenfeld, nicht in politisches Handeln umgesetzt, was man aus Krisen lernen könne und müsse.



Als Beispiele nennt die Journalistin die öffentliche Verwaltung, die sich wiederholt als nicht krisenfest erwiesen habe: Von der Finanz- über die Migrations- bis zur Coronakrise sei noch in jeder Krise eine Verwaltung «zusammengebrochen». Merkel habe nie versucht, die öffentliche Verwaltung im Anschluss an diese Erfahrungen neu aufzustellen – und habe den Wählerinnen und Wählern auch keinen Vorschlag dafür gemacht.