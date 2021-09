Auf der Karte sind die Länder zu sehen, welche Merkel während ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin besucht hat. Je dunkler ein Land eingefärbt ist, desto öfters war sie dort.



Klarer Spitzenreiter in dieser Rangliste ist Belgien. Merkel besuchte das Land ganze 112 Mal. Nicht unbedingt wegen der Nähe zu Deutschland oder der guten Beziehungen, sondern vielmehr, weil die Kanzlerin zu diversen EU-Gipfeln in Brüssel weilte. Platz zwei belegt Frankreich mit 70 Besuchen. Es folgen Italien (24 Besuche), Polen (23), USA (22), Grossbritannien (21) und Russland (20).

In der Schweiz war Merkel immerhin 15 Mal zu Gast. Meistens war sie bei ihren Schweiz-Besuchen am Weltwirtschaftsforum in Davos. 2008 traf sie Bundespräsident Pascal Couchepin in Bern, 2015 nahm sie an der Universität Bern die Ehrendoktorwürde entgegen und wurde von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga empfangen. Auch die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels im Jahr 2016 liess sie sich nicht entgehen und fuhr bei der Premieren-Fahrt von Rynächt nach Pollegio mit. Bemerkenswert: Die Supermacht China besuchte Merkel dagegen «nur» 12 Mal.



Quelle: Wikipedia, Bundeskanzleramt (Stand 14.9.21)