Die Kontroverse um die Werbekampagne von Galaxus Deutschland (von Regisseur Chris Niemeyer, der aktuell mit «Love Roulette» im Kino zu sehen ist) zeigt: Provokante Werbung bewegt die Welt. Das tut sie seit Jahrzehnten. Hier sind der Galaxus-Spot und fünf weitere, gekonnt markige Werbungen der letzten Jahrzehnte.

Galaxus: «Deutschlands ehrlicher Onlineshop» (2025)

Der Spot inszeniert das Online-Warenhaus Galaxus als «ehrlich» und spielt auf die Politikerin Alice Weidel an. Die politische Empörung ist gross. Die Folge: breite Medienberichterstattung und kein Rückzug der Kampagne. Stattdessen Millionen Views und viraler Reach.



Legende: «Bin ich queerer als ich tue?» Die Galaxus-Werbung im bekannten «Wer bin ich?»-Setting kommt gut an – und polarisiert auch. Galaxus / Videostill

True Fruits: Provokante Smoothies (2016)

Der Getränkehersteller True Fruits fängt mit Claims wie «Oralverzehr – schneller kommst Du nicht zum Samengenuss» etliche Beschwerden und Shitstorms ein. Folge: kein Rückzug der Kampagne. Wortspiele am Rande des guten Geschmacks werden zum Markenzeichen von True Fruits.

Benetton: «We, on Death Row» (2000)

Das Modelabel Benetton zeigt Porträts von Todeskandidaten, um Menschenrechte zu thematisieren. Die Kampagne des Fotografen Oliviero Toscani zieht Boykottaufrufe und kirchliche Kritik nach sich. Sie wird zum Paradebeispiel für «Shock Advertising» und prägt die Debatte über die Grenzen der Werbefreiheit.

Legende: Für die Kampagne «We, on Death Row» (Wir im Todestrakt) besuchte der Fotograf Oliviero Toscani mehrere Gefängnisse in den Vereinigten Staaten und fotografierte einige Männer, die zum Tode verurteilt worden waren. benetton

Kodak: «Painted by Kodacolor» (1991)

Kodak inszeniert Bodypainting-Plakate, um die Farbqualität ihrer Filme zu illustrieren. Die Ästhetik löst Diskussionen über Kunstfreiheit und Sexualisierung im öffentlichen Raum aus. Folge: keine juristischen Schritte, breite Kritik und aus heutiger Sicht Bilder von hoher ästhetischer Qualität.



Stop Aids: Auftakt mit dem rosa Präservativ (1987)

Die erste nationale HIV-Präventionskampagne setzt auf klare Safer-Sex-Botschaften. Konservative Kreise protestieren und Plakate werden von den Wänden gerissen. Trotz Widerstand bleibt die Kampagne bestehen und gilt als Meilenstein der Gesundheitskommunikation.

Afri-Cola: Die Mutter der Skandalwerbung (1968)

Der Getränkehersteller Afri-Cola lässt sexy Nonnen dem Limonade-Rausch frönen. Die Kampagne provoziert Jugendschutz und Kirchen. Die Kritik endet nicht im Rückzug der Kampagne, sondern vergrössert den Kultstatus und die internationale Bekanntheit der Marke.