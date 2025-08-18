Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch hat eine Werbekampagne nach Rassismusvorwürfen in China weltweit zurückgezogen.

Kommentatoren warfen dem Unternehmen vor, rassistische Hänseleien über asiatische Augen nachzuahmen.

Swatch entschuldigt sich jetzt dafür und sagt, man habe die Sorgen zur Kenntnis genommen und alle betreffenden Werbungen weltweit entfernt.

In einem Werbebild für die Kollektion Swatch Essentials zog ein asiatisches Männermodel die Augen mit den Fingern nach oben und hinten – eine Pose, die als «Schlitzaugen»-Geste bekannt ist. Die Bilder seien in China im Internet scharf kritisiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Legende: Ein Swatch-Geschäft in Peking: China ist für den Uhrenhersteller ein wichtiger Markt. (18.8.2025) REUTERS/Tingshu Wang

Auf dem offiziellen Instagram-Konto des Unternehmens veröffentlichte Swatch am Sonntag eine Entschuldigung. «Wir entschuldigen uns aufrichtig für jegliche Verärgerung oder Missverständnisse, die dadurch entstanden sein könnten.» Die Mitteilung war zuvor auch im sozialen Netzwerk Weibo auf Chinesisch und auf Englisch verbreitet worden.

An der Börse wurden die Swatch-Aktien abgestraft (-1.8 Prozent). «Solche Fehler sind mehr als nur ärgerlich», sagte ein Marktteilnehmer der Nachrichtenagentur AWP. China sei schon seit einiger Zeit nicht mehr der Wachstumsmarkt von Swatch. Und jetzt verärgere man die Kunden auch noch mit so einem Werbe-Flop.

Das Unternehmen Swatch, das auch die Marken Omega, Longines und Tissot produziert, ist stark vom chinesischen Markt abhängig, musste dort im letzten Halbjahr jedoch einen massiven Umsatzrückgang hinnehmen. Der Anteil der Region China, Hongkong und Macau am Gesamtumsatz der Gruppe sank innert 18 Monaten auf 24 Prozent von zuvor 33 Prozent. Für das zweite Halbjahr rechnet der Konzern mit einer leichten Verbesserung des Konsums in China.