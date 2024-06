Per E-Mail teilen

Die Geschichte ging sofort um die Welt. Beim Lesen fragt man sich, ob es vielleicht auch hätte gut gehen können, ja sogar interessant sein, wenn dem neuen Besitzer «Ye», einst Kanye West, nur nicht Ausdauer und Geduld ausgegangen wäre. Denn, dass er sich seit langem ernsthaft mit Architektur beschäftigt, will Ye niemand absprechen.

Publiziert worden ist der neuste Aufreger rund um den Musikproduzenten, Modedesigner und Ex von Kim Kardashian von der US-Zeitschrift «The New Yorker». Minutiös zeichnet die Reportage nach, wie Ye ein Beachhouse des japanischen Star-Architekten Tadao Ando in Malibu erwarb.

Und: Wie er dieses dann regelrecht zerstören liess – in Umgehung sämtlicher Bewilligungsverfahren und mit der Mission, es besser zu machen als Tadao Ando.

Zerstörung einer Architektur-Ikone

Tadao Ando ist der einzige Architekt, der die vier wichtigsten Architekturpreise erhalten hat: Den Pritzker-, Carlsberg-, Praemium- Imperiale und Kyoto Preis. Seine Architektur aus Sichtbeton schafft die spektakuläre Verbindung zwischen japanischer Tradition und zeitgenössischer Moderne.

Legende: Wird von Architektur-Fans zutiefst verehrt: Tadao Ando 2013 in seinem Büro in Osaka. CREDOFILM

Auch Ye war ein Anhänger des heute 83-jährigen Japaners: Er wollte unbedingt ein Ando Haus. Doch als er eines hatte, zeigte sich, dass ihm nur das Äussere gefiel. Innen wollte er lieber einen James-Turell-Raum.

Prompt wurde der Landart und Licht-Künstler nach Malibu eingeladen, um das Haus zu besichtigen. Dort soll dieser das Haus als Kunstwerk bezeichnet und gesagt haben: «Für mich gibt es hier nichts zu tun.» So berichtet es «The New Yorker».

Nach Absagen weiterer namhafter Architekten, heuerte Ye einen lokalen Handwerker an und befahl ihm alles herauszureissen: hölzerne Einbaukästen, Marmor, elektronische Geräte und elektrische Leitungen. Ebenso alle Türen und die grossen Fenster, welche die Sicht auf den Pazifik schenkten und umrahmten.

Teure Reue

Doch dann schien es selbst dem Hausherrn mulmig zu werden. Er fragte bei einem renommierten Architekten an, ob alles wieder rekonstruiert werden könne. Als dieser einen Kostenvoranschlag von über 10 Millionen Dollar schickte, hörte er nichts mehr von Ye.

Legende: Nach einem Besuch vor Ort beschreibt der New Yorker das Gebäude in seinem Text, als «Haus, dem Gewalt angetan worden war». Backgrid

Laut New-Yorker-Bericht sank Wests Netto-Vermögen ums Jahr 2020 von rund 1 Milliarde auf 400 Millionen Dollar. Zu viele Skandale hatte er sich geleistet. Unter anderem sagte er, er möge Hitler, weil dieser die Autobahn erfunden habe. Er besuchte Donald Trump im Weissen Haus und behauptete, die Sklaverei sei eine Wahl gewesen.

Legende: Zu voreilig gewesen? Nachdem er alles rausgerissen hatte, wolte Kanye West die Umbauten an seinem Malibu-Haus wieder rückgängig machen lassen. Imago/Cover-Images

Schliesslich kündigten sämtliche Partner, zuletzt auch Adidas, die Zusammenarbeit. Ye entschuldigte sich später teilweise und machte eine bipolare Störung öffentlich.

Der Kampf ums Haus

Und das Malibu-Beach-House? Es landete auf dem Immobilienmarkt. Doch: Die verantwortliche Immobilienagentur stellte nicht die Fotos des Ist-Zustandes dazu, sondern die des Hauses, wie es vor Yes «Umbau» ausgesehen hatte. Es handle sich schliesslich immer noch um ein Tadao-Ando-Haus, hiess es. Immerhin: Der Verkaufs-Preis wurde von ursprünglich 53 auf 39 Millionen Dollar gesenkt.

Tadao Ando war erst Profiboxer, dann Architekt. Den Zusammenhang zwischen Architektur und Boxen beschrieb er einst so: «Um zu überleben, muss man bis zum Schluss konzentriert sein. Niemand hilft dir, wenn Du fliehen möchtest. So betrachtet, sind Architektur und Boxen das Gleiche».

Und so hat es nun auch Ye erlebt.