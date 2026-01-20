Wetten, dass.. die Kaulitz-Brüder demnächst die Mutter aller Unterhaltsformate aus dem Dornröschenschlaf holen und moderieren? Das legt zumindest die Gerüchteküche und ein Instagram-Post des deutschen TV-Senders ZDF nahe: Darin sinniert der Sender darüber, wo die beiden künftig «unterstützen» könnten – die User bringen sofort «Wetten, dass..?» ins Spiel.

Damit würden die Zwillinge in die Fussstapfen von Thomas Gottschalk treten, der «Wetten, dass..?» zuletzt im November 2023 moderierte. Schon damals liessen die Tokio-Hotel-Stars in ihrem Podcast durchblicken, dass sie sich als künftige Gastgeber vorstellen könnten – allerdings ohne Rückendeckung des Senders.

Legende: Frisches Blut fürs Fernsehen: Könnten die Zwillinge Bill (links) und Tom Kaulitz dem TV-Urgestein tatsächlich neues Leben einhauchen? Imago/Panama Pictures

Mit der Neubesetzung würde sich die Show einer deutlichen Verjüngungskur unterziehen. Die Brüder sind längst Entertainment-Multitalente mit Podcast- und Netflix-Erfolgen und etwas Moderationserfahrung.

Laut dem Branchenmagazin DWDL sollen Tom und Bill Kaulitz tatsächlich die Neuauflage des Show-Klassikers übernehmen; die erste Ausgabe sei für den 5. Dezember 2026 geplant. Wie das ältere ZDF-Publikum jedoch auf die Zwillinge und die Gästeauswahl reagieren würde, bleibt abzuwarten.