Die «Tokio Hotel»-Bandmitglieder Bill und Tom Kaulitz sind bald in einer Reality-Serie beim Streaminganbieter Netflix zu sehen. Das Format «Kaulitz & Kaulitz» starte am 25. Juni, kündigten die beiden 34-Jährigen am Mittwoch auf Instagram an.

«Zum ersten Mal öffnen die Brüder die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben», teilt Netflix mit. Ausschnitte sollen auch sehr private Momente beinhalten. «Wir sind wie ein einziger Mensch», sagte Tom an einer Netflix-Präsentation. «Bill ist die eine Seite und ich die andere.»

Legende: Tom und Bill Kaulitz sprechen an einer Netflix-Präsentation in Berlin über den Inhalt der Reality-Show. Getty Images / Ben Kriemann

Partys, Drama und Flirts: Darum geht es in der Serie

Die intime Reality-Serie begleitet Bill und Tom über acht Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, «Tokio Hotel»-Tourbus, Partys, Dramas und Flirts. Es ist eine Familien- und Erfolgsgeschichte der zwei Brüder. Teile davon sollen in Los Angeles spielen. Dort leben die Zwillinge schon seit Längerem. Aufgewachsen sind sie bei Magdeburg, wo sie als Teenager zusammen mit Gustav Schäfer und Georg Listing die Band Tokio Hotel gründeten.

Erster Instagram-Post seit zehn Jahren

Für den Musiker und Moderator Tom Kaulitz ist nicht nur die Serie eine Premiere, sondern auch der Instagram-Post mit der Ankündigung. Der Ehemann von Model Heidi Klum ist nämlich schon seit fast zehn Jahren bei Instagram, zeigt sich aber dort nicht sehr mitteilsam: «Ich habe noch nie etwas gepostet», sagte der 34-Jährige vor hunderten Zuschauerinnen und Zuschauern an der Netflix-Präsentation in Berlin. Dann verfasste er einen Hinweis auf die Serie des Streaminganbieters. Bereits nach drei Stunden hatte der Beitrag mehr als 80'000 Likes und gut 5'000 Kommentare gesammelt.