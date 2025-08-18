- Erstmals seit 25 Jahren sind vor Alexandria wieder archäologische Fundstücke aus dem Mittelmeer gehoben worden. Die Funde untermauern die Theorie von der versunkenen antiken Stadt Thonis-Heraklion.
- Dem Tod von der Schippe gesprungen: Das Begräbnismuseum im hessischen Kassel stand vor dem Aus. Nach einer Finanzierungszusage scheint das drohende Ende für das Museum, das sich dem Tod verschrieben hat, aber abgewendet.
- Er wurde bekannt durch seine Darstellung des Drogenbosses Pablo Escobar in der Netflix-Serie «Narcos». In Cannes wurde er jüngst gefeiert. Nun bekommt Wagner Moura auch beim Zürcher Filmfestival einen Preis.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- 20-Millionen-Dollar-Geige von Paganini wird in London erklingen
- Der Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt
- Dorothee Elmiger und Jonas Lüscher auf Buchpreis-Longlist
- Das neue Kernteam der Documenta 16 ist weiblich
- Stuntman-Legende Ronnie Rondell Jr. ist tot
- Er schuf das 007-Logo: Grafikdesigner Joe Caroff ist gestorben