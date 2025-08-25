- Nachdem der Vorstand der Dampfzentrale Bern an einer Vereinsversammlung zurückgetreten ist, übernimmt nun eine neue Führungsgruppe das Ruder – und leitet einen Richtungswechsel ein.
- In den USA haben Kulturschaffende und Kulturinstitutionen ein Statement gegen «Druck von aussen» unterschrieben. Laut «The Art Newspaper» wurde die Initiative durch Trumps Umgang mit Kultureinrichtungen angestossen.
- Der Netflix-Film «KPop Demon Hunters» hat Schätzungen zufolge den ersten Platz an den Kinokassen erreicht. Dies passiert zum ersten Mal in der 18-jährigen Geschichte des Streaming-Giganten.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
