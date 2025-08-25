Shlomo Graber überlebte Auschwitz und berichtete bis kurz vor seinem Tod Schulklassen von seinen Erfahrungen. Nun ist einer der letzten Zeitzeugen mit 99 Jahren gestorben.

Für die Liebe, gegen den Hass: Das Vermächtnis von Shlomo Graber

Shlomo Graber ist alt geworden, und er denkt zu wissen, warum: «Ich habe eine Verpflichtung, ich glaube, ich lebe so lange, damit ich erzählen kann.» Noch bis kurz vor seinem Tod hat Shlomo Graber Schulklassen besucht. Als Jahrhundertzeuge berichtet er von einem der grössten Menschheitsverbrechen, dem Holocaust.

Dem Tod entkommen – mehrmals

Als 15-Jähriger wurde er zusammen mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert. «An der Rampe sah ich am 25. Mai 1944 meine Mutter, den jüngeren Bruder auf dem Arm, und meine Grossmutter in einer Staubwolke verschwinden.» Die Nazis schickten sie in die Gaskammer. «Verabschieden konnte ich mich nicht. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an meine Mutter denke.»

Shlomo und sein Vater sind die Einzigen in seiner Familie, die den Holocaust überleben. Sie überleben Zwangsarbeit, Errniedrigung, Hunger. Die systematische Vernichtung und Qualen des Naziterrors.

Gleich mehrmals entkommt Shlomo Graber knapp dem Tod. Zum Beispiel, als ein SS-Mann eine Gewichtskontrolle durchführt, um die Leistungsfähigkeit der Gefangenen zu kontrollieren.

Wer unter 30 Kilogramm wiegt, den schicken die Nazis in die Gaskammern. Shlomo wiegt nur noch 29 Kilogramm, sein Körper ist ausgemergelt von Zwangsarbeit und Hunger. Die Nazis sortieren ihn und zwölf weitere junge Männer aus. Auf dem Weg in die Gaskammer sieht Shlomo Graber, wie ein SS-Scharführer einen Tisch auf den Schultern trägt. Instinktiv geht er hin, hilft ihm beim Tragen. Es ist seine Rettung.

Am 8. Mai 1945 werden Shlomo und sein Vater befreit. Er hat die Bilder noch genau im Kopf: «Wir sahen, wie russische Soldaten die Stacheldrahtzäune durchschnitten. Aus Dank überhäuften wir sie mit Küssen.» Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass er weint.

In der Schweiz findet er die Liebe

Nach dem Krieg zieht Shlomo Graber nach Isreal, dient in der Armee und gründet eine Familie. Als Inhaber einer Elektrofirma lernt er auf einer Geschäftsreise nach Basel seine Frau Myrtha kennen. 1989 zieht er zu ihr in die Schweiz.

In Basel ist Shlomo als Kunstmaler aktiv. Sein Pinselstrich ist lebhaft, die Bilder sind heiter, farbenfroh. Viele hängen in seiner Galerie unweit des Basler Spalentors.

Lange schweigt er über seine Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg – bis 2001. Er beginnt, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. 2015 erscheint seine Biografie mit dem Titel «Denn die Liebe ist stärker als Hass».

Es waren die letzten Worte seiner Mutter, die für Shlomo Graber zum Leitsatz seines Lebens wurden: «Sei stark, mein Junge, und lass keinen Hass in dein Herz. Liebe ist stärker als Hass. Vergiss das nie.» Eine Botschaft, die er unermüdlich vorgelebt hat und die ihm geholfen hat, in sein Leben zurückzufinden.