- Der Weihnachtsklassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» machte ihn berühmt – nun kämpft der Schauspieler Pavel Trávníček mit gesundheitlichen Problemen: Er liegt nach einer OP auf der Intensivstation eines Prager Krankenhauses.
- Sie waren mit wilden Tieren verziert, klangen furchteinflössend und sollten dem Feind Angst machen: die Kriegstrompeten der Kelten. Ein vor 2000 Jahren vergrabenes Exemplar wurde nun im englischen Norfolk entdeckt.
- Beim Diebstahl im Louvre am 19. Oktober 2025 liessen die Diebe auf ihrer Flucht die Krone der Kaiserin Eugénie zurück. Beim versuchten Diebstahl wurde sie laut französischen Medienberichten «massiv verformt».
Themen in diesem Liveticker
- Seine Ehefrau sagt Danke für die «Rettung des ewigen Prinzen»
- Keltische Kriegstrompete im englischen Norfolk entdeckt
- Louvre-Diebe haben Kaiserinnen-Krone «massiv verformt»
- Goldenes Auge für «Heldin»-Regisseurin Petra Volpe
- Genfer Schauspielerin Claude-Inga Barbey stirbt mit 64 Jahren
- Prix d’honneur für ehemaligen SRF-Filmkritiker
- Nie wieder «Oh yeah»? Springfield verabschiedet «Duffman»
- Spendenaktion für Schauspieler Mickey Rourke: «Es ist peinlich»
- Béla Tarr: Der Mann hinter dem «Satanstango» ist gestorben
- Die Macher von «Stranger Things» kündigen einen Ableger an