- Seit fast 40 Jahren stehen Die Prinzen auf der Bühne. Zum Abschied ihrer Karriere geht die ostdeutsche Band noch einem auf Tour, die sie für ihren letzten Auftritt nach Zürich bringt.
- Ein AfD-Landratskandidat aus Brandenburg behauptete auf Social Media, Schlagerstar Heino würde die Partei wählen. Nun klagt der Sänger gegen die AfD-Wahlwerbung und will 250'000 Euro Schmerzensgeld.
- US-Rapper Kanye West plante im Juni im Basler St. Jakob-Park aufzutreten. Nun blockiert der FC Basel, der für Konzerte und Events im Joggeli verantwortlich ist, den Auftritt.
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Themen in diesem Liveticker
- Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an
- Heino will nicht für den Wahlkampf der AfD herhalten
- FCB will US-Rapper Kanye West nicht in seinem Joggeli