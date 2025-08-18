- Der österreichische ORF hat entschieden: Wien wird 2026 Gastgeberstadt des Eurovision Song Contest sein. Mitwerber Innsbruck hat damit das Nachsehen.
- Zwölf Autorinnen und acht Autoren haben es mit ihren Romanen auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Darunter sind auch eine Schweizer Autorin und ein Schweizer Autor.
- Das Kuratorium für die Documenta 16 in Kassel 2027 ist komplett. Die künstlerische Leiterin Naomi Beckwith hat ihr vierköpfiges künstlerisches Kernteam vorgestellt.
Themen in diesem Liveticker
- Der Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt
- Dorothee Elmiger und Jonas Lüscher auf Buchpreis-Longlist
- Das neue Kernteam der Documenta 16 ist weiblich
- Stuntman-Legende Ronnie Rondell Jr. ist tot
- Er schuf das 007-Logo: Grafikdesigner Joe Caroff ist gestorben