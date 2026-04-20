- Die Fondation Beyeler in Riehen hat seit ihrer Eröffnung 1997 mehr als 10 Millionen Besucherinnen und Besucher empfangen.
- Seit fast 40 Jahren stehen Die Prinzen auf der Bühne. Zum Abschied ihrer Karriere geht die ostdeutsche Band noch einem auf Tour, die sie für ihren letzten Auftritt nach Zürich bringt.
- Ein AfD-Landratskandidat aus Brandenburg behauptete auf Social Media, Schlagerstar Heino würde die Partei wählen. Nun klagt der Sänger gegen die AfD-Wahlwerbung und will 250'000 Euro Schmerzensgeld.
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Themen in diesem Liveticker
- Fondation Beyeler: mehr als 10 Millionen Gäste seit Eröffnung
- Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an
- Heino will nicht für den Wahlkampf der AfD herhalten
- FCB will US-Rapper Kanye West nicht in seinem Joggeli