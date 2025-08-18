 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Fünf Frauen kuratieren die Documenta 16

18.08.2025, 10:28

  • Das neue Kernteam der Documenta 16 ist weiblich
  • Stuntman-Legende Ronnie Rondell Jr. ist tot
  • Er schuf das 007-Logo: Grafikdesigner Joe Caroff ist gestorben

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 18.8.2025, 17:30 Uhr

