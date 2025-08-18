- Das Kuratorium für die Documenta 16 in Kassel 2027 ist komplett. Die künstlerische Leiterin Naomi Beckwith hat ihr vierköpfiges künstlerisches Kernteam vorgestellt.
- Berühmt wurde er als der Mann im brennenden Anzug auf dem legendären Cover des Pink Floyd-Albums «Wish you were here»: Nun ist der Stuntman Ronnie Rondell gestorben.
- Seine Entwürfe sind bekannt, sein Name ist es nicht: Joe Caroff war der Designer, der James Bond sein charakteristisches 007-Logo schenkte. Nun ist er 103-jährig gestorben.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Das neue Kernteam der Documenta 16 ist weiblich
- Stuntman-Legende Ronnie Rondell Jr. ist tot
- Er schuf das 007-Logo: Grafikdesigner Joe Caroff ist gestorben