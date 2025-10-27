- Österreich will dem griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis die höchste Kulturauszeichnung des Landes vergeben. Das sorgt für heftige Kritik.
- Kurzes Comeback: Ein gutes Jahr nach ihrer Rückkehr auf die Konzertbühnen verkündet die kanadische Sängerin und Songwriterin Nelly Furtado jetzt ihr Bühnen-Aus.
- Nach dem Juwelendiebstahl im Louvre wurden Teile der Sammlung in die Tresorräume der Zentralbank verlegt. Dort lagern auch Frankreichs Goldreserven – und Leonardo da Vincis Notizbücher.
Themen in diesem Liveticker
