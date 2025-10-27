 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Geplante Ehrung für russischen Dirigenten sorgt für Kritik

27.10.2025, 09:55

Themen in diesem Liveticker

  • Geplante höchste Ehrung für umstrittenen Dirigenten empört
  • Nelly Furtado will vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen
  • Pariser Louvre verlegt Juwelen in Zentralbank

SRF 1 Tagesschau, 26.10.2025, 22:00 Uhr

