- Der legendäre Grateful-Dead-Gitarrist und Mitbegründer Bob Weir ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, erlag der Musiker nach einem langen Kampf gegen Krebs einer Lungenerkrankung.
- Der Weihnachtsklassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» machte ihn berühmt – nun kämpft der Schauspieler Pavel Trávníček mit gesundheitlichen Problemen: Er liegt nach einer OP auf der Intensivstation eines Prager Krankenhauses.
- Sie waren mit wilden Tieren verziert, klangen furchteinflössend und sollten dem Feind Angst machen: die Kriegstrompeten der Kelten. Ein vor 2000 Jahren vergrabenes Exemplar wurde nun im englischen Norfolk entdeckt.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Bob Weir: Abschied von einem Grateful-Dead-Gründer
- Seine Ehefrau sagt Danke für die «Rettung des ewigen Prinzen»
- Keltische Kriegstrompete im englischen Norfolk entdeckt
- Louvre-Diebe haben Kaiserinnen-Krone «massiv verformt»
- Goldenes Auge für «Heldin»-Regisseurin Petra Volpe
- Genfer Schauspielerin Claude-Inga Barbey stirbt mit 64 Jahren
- Prix d’honneur für ehemaligen SRF-Filmkritiker
- Nie wieder «Oh yeah»? Springfield verabschiedet «Duffman»
- Spendenaktion für Schauspieler Mickey Rourke: «Es ist peinlich»
- Béla Tarr: Der Mann hinter dem «Satanstango» ist gestorben