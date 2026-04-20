- Ein AfD-Landratskandidat aus Brandenburg behauptete auf Social Media, Schlagerstar Heino würde die Partei wählen. Nun klagt der Sänger gegen die AfD-Wahlwerbung und will 250'000 Euro Schmerzensgeld.
- US-Rapper Kanye West plante im Juni im Basler St. Jakob-Park aufzutreten. Nun blockiert der FC Basel, der für Konzerte und Events im Joggeli verantwortlich ist, den Auftritt.
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Themen in diesem Liveticker
- Heino will nicht für den Wahlkampf der AfD herhalten
- FCB will US-Rapper Kanye West nicht in seinem Joggeli