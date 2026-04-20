- Mit Neugier und Leidenschaft: Schauspielerin Maggie Gyllenhaal wird die Jury der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig leiten. In dieser Rolle darf sie über den Goldenen Löwen entscheiden.
- Wenige Wochen vor dem Start des ESC in Wien haben mehr als 1100 Kunstschaffende in einem offenen Brief zum Boykott der Veranstaltung aufgerufen. Unter den Unterzeichnenden sind Namen wie Macklemore und Roger Waters.
- Archäologinnen und Archäologen haben in einer Grabstätte in Ägypten Sarkophage entdeckt. Das Besondere an diesem Fund: Einer Mumie war ein Papyrus mit Homers Ilias beigelegt.
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Themen in diesem Liveticker
- Gyllenhaal wird Jury-Chefin der Filmfestspiele von Venedig
- 1100 Kunstschaffende rufen zu Boykott von Wiener ESC auf
- EU-Aussenbeauftragte: Beteiligung Russlands «moralisch falsch»
- Mumie mit Papyrus aus der Ilias entdeckt
- Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon stirbt mit 57 Jahren
- Fondation Beyeler: mehr als 10 Millionen Gäste seit Eröffnung
- Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an
- Heino will nicht für den Wahlkampf der AfD herhalten
- FCB will US-Rapper Kanye West nicht in seinem Joggeli