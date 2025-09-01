- Die Schauspielerin Charlotte Arnould wirft Gérard Depardieu vor, sie 2018 vergewaltigt zu haben. Nun muss er dafür vor Gericht, das bestätigte die Pariser Staatsanwaltschaft.
- Nach dem Rückzug von Anna Wintour hat das Mode-Magazin «Vogue» die bisherige Online-Chefin Chloe Malle zur neuen Chefredaktorin der US-Ausgabe ernannt.
- Der Schauspieler Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Professors Flitwick in der geplanten «Harry Potter»-Serie von HBO.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Gérard Depardieu muss im Fall Charlotte Arnould vor Gericht
- Chloe Malle wird neue Chefredaktorin der US-«Vogue»
- «Back to Hogwarts»: Warwick Davis mimt erneut Professor Flitwick
- «Umgedrehte Pyramide» soll fallen – Protest gegen Abriss in Tunis
- Keine Angst vor Putin: Jude Law mimt den Kreml-Chef