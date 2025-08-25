- Der Netflix-Film «KPop Demon Hunters» hat Schätzungen zufolge den ersten Platz an den Kinokassen erreicht. Dies passiert zum ersten Mal in der 18-jährigen Geschichte des Streaming-Giganten.
- Die israelitische Gemeinde Basel meldet den Tod des Autors und Malers Shlomo Graber. Er war einer der letzten Holocaust-Überlebenden der Schweiz.
Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
