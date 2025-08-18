- Berühmt wurde er als der Mann im brennenden Anzug auf dem legendären Cover des Pink Floyd-Albums «Wish you were here». Für das Foto liess er sich 15 Mal anzünden. Nun ist der Stuntman Ronnie Rondell gestorben.
- Seine Entwürfe sind bekannt, sein Name ist es nicht: Joe Caroff war der Designer, der James Bond sein charakteristisches 007-Logo schenkte. Nun ist er 103-jährig gestorben.
