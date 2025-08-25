 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «Portrait einer Dame»: Nazi-Raubkunst in Immobilieninserat?

25.08.2025, 08:57

  • Spur führt zu Nazi-Offizier Friedrich Kadgien
  • Nach Eklat: Dampfzentrale mit neuem Vorstand und frischen Plänen
  • «Die Wahrung programmatischer Autonomie ist entscheidend»
  • Netflix-Film «KPop Demon Hunters» ist ein Kassenschlager
  • Der Autor und Maler Shlomo Graber ist verstorben

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 26.8.2025, 16:30 Uhr

