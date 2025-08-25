Inhalt
«Portrait einer Dame»: Nazi-Raubkunst in Immobilieninserat?
Autor:
Am Ticker ist Sophie Lichtenstern
25.08.2025, 08:57
- Niederländische Journalisten entdeckten in einer Immobilienanzeige ein mutmassliches Nazi-Raubkunst-Gemälde. Daraufhin durchsuchten argentinische Behörden das Haus. Die Spur führt zu einem ranghohen Nazi-Offizier.
- Nachdem der Vorstand der Dampfzentrale Bern an einer Vereinsversammlung zurückgetreten ist, übernimmt nun eine neue Führungsgruppe das Ruder – und leitet einen Richtungswechsel ein.
Spur führt zu Nazi-Offizier Friedrich Kadgien
-
Nach Eklat: Dampfzentrale mit neuem Vorstand und frischen Plänen
-
«Die Wahrung programmatischer Autonomie ist entscheidend»
-
Netflix-Film «KPop Demon Hunters» ist ein Kassenschlager
-
Der Autor und Maler Shlomo Graber ist verstorben
