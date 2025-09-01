- Der Hauptspielort des Zürcher Schauspielhauses, der Pfauen, ist in die Jahre gekommen und soll instand gesetzt werden. Die Stadt Zürich gibt nun bekannt, was genau geplant ist.
- Der Zürcher Schauspieler Benedict Freitag war unter anderem in mehreren «Tatort»-Episoden zu sehen. Nun ist er mit 72 Jahren verstorben.
- «Sie wollen nicht, dass junge Menschen über Diktaturen nachdenken.» Margaret Atwood kippt Buchverbot kanadischer Provinzregierung – mit einer Satire-Story.
Themen in diesem Liveticker
- Sanfte Instandsetzung soll den Pfauen fit machen
- Abschied von «Tatort»-Darsteller Benedict Freitag
- Mit Pickel-, Sex- und Stuhlgang-freier Satire gegen Bücherverbot
- Das gilt für Schwedens Regierung als «besonders schwedisch»
- Gérard Depardieu muss im Fall Charlotte Arnould vor Gericht
- Chloe Malle wird neue Chefredaktorin der US-«Vogue»
- «Back to Hogwarts»: Warwick Davis mimt erneut Professor Flitwick
- «Umgedrehte Pyramide» soll fallen – Protest gegen Abriss in Tunis
- Keine Angst vor Putin: Jude Law mimt den Kreml-Chef