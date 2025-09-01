- Der Zürcher Schauspieler Benedict Freitag war unter anderem in mehreren «Tatort»-Episoden zu sehen. Nun ist er mit 72 Jahren verstorben.
- «Sie wollen nicht, dass junge Menschen über Diktaturen nachdenken.» Margaret Atwood kippt Buchverbot kanadischer Provinzregierung – mit einer Satire-Story.
- 100 Werke, Marken und Ideen definieren laut der Kulturerbe-Liste der Regierung Schwedens, was «schwedisch» ist: Neuerlich gehören auch Pippi Langstrumpf und Ikea dazu.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Abschied von Benedict Freitag
- Mit Pickel-, Sex- und Stuhlgang-freier Satire gegen Bücherverbot
- Das gilt für Schwedens Regierung als «besonders schwedisch»
- Gérard Depardieu muss im Fall Charlotte Arnould vor Gericht
- Chloe Malle wird neue Chefredaktorin der US-«Vogue»
- «Back to Hogwarts»: Warwick Davis mimt erneut Professor Flitwick
- «Umgedrehte Pyramide» soll fallen – Protest gegen Abriss in Tunis
- Keine Angst vor Putin: Jude Law mimt den Kreml-Chef