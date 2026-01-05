- Er ist ein Filmkritiker der alten Schule: Als Journalist hat sich der ehemalige SRF-Redaktor Michael Sennhauser ganz dem Film verschrieben. Nun erhält er an den Solothurner Filmtagen den Prix d’honneur.
- Es ist ein bittersüsser Moment für alle «Simpsons»-Fans: Vor fast 30 Jahren feierte das Duff-Bier-Maskottchen «Duffman» sein Debüt in der Zeichentrickserie. Nun wird die Figur in Rente geschickt.
- Der US-Schauspieler Mickey Rourke hat einen Spendenaufruf zurückgewiesen, der eine drohende Zwangsräumung verhindern sollte. In einem Video erklärte der 73-Jährige, er habe damit «überhaupt nichts zu tun». Doch sein Management widerspricht.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Prix d’honneur für ehemaligen SRF-Filmkritiker
- Nie wieder «Oh yeah»? Springfield verabschiedet «Duffman»
- Spendenaktion für Schauspieler Mickey Rourke: «Es ist peinlich»
- Béla Tarr: Der Mann hinter dem «Satanstango» ist gestorben
- Die Macher von «Stranger Things» kündigen einen Ableger an
- «Avatar 3»: Eine Milliarde US-Dollar in nur drei Wochen