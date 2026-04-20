- Der US-Dirigent und 12-fache Grammy-Preisträger Michael Tilson Thomas ist im Alter von 81 Jahren gestorben.
- Mit Neugier und Leidenschaft: Schauspielerin Maggie Gyllenhaal wird die Jury der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig leiten. In dieser Rolle darf sie über den Goldenen Löwen entscheiden.
- Wenige Wochen vor dem Start des ESC in Wien haben mehr als 1100 Kunstschaffende in einem offenen Brief zum Boykott der Veranstaltung aufgerufen. Unter den Unterzeichnenden sind Namen wie Macklemore und Roger Waters.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- US-Dirigent Michael Tilson Thomas ist tot
- Gyllenhaal wird Jury-Chefin der Filmfestspiele von Venedig
- 1100 Kunstschaffende rufen zu Boykott von Wiener ESC auf
- EU-Aussenbeauftragte: Beteiligung Russlands «moralisch falsch»
- Mumie mit Papyrus aus der Ilias entdeckt
- Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon stirbt mit 57 Jahren
- Fondation Beyeler: mehr als 10 Millionen Gäste seit Eröffnung
- Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an
- Heino will nicht für den Wahlkampf der AfD herhalten
- FCB will US-Rapper Kanye West nicht in seinem Joggeli